МИД назвал вбросами сообщения об исходящей от российских рыбаков угрозе Дании

Захарова назвала частью кампании Запада против России вбросы об исходящей от рыбаков России угрозе Дании

Tекст: Вера Басилая

Ранее в СМИ сообщалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве «шпионить за Западом» через эту территорию, и Дании стоит прикрыть эту лазейку.

Захарова напомнила, что Россия много лет взаимодействует с Фарерскими островами на основе соглашения «О взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами от 1977 года» между правительством СССР, правительством Дании и местным правительством Фарерских островов, передает РИА «Новости».

Дипломат также указала, что согласно этому документу ежегодно распределяется квота на вылов рыбы в российских и фарерских водах с учетом взаимных интересов.

По словам Захаровой на очередной сессии смешанной Российско-Фарерской комиссии по рыболовству в декабре этого года были согласованы квоты на вылов рыбы российскими и фарерскими рыболовными судами на 2024 год.

Официальный представитель МИД России отметила, что вбросы об угрозе безопасности Дании, которые якобы несут российские рыбаки, не новы, являются частью масштабной информационной кампании Запада против России. Вопрос, на чем основаны такие утверждения, нужно адресовать авторам подобных публикаций.

Напомним, старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль заявил, что продление соглашения касательно рыболовства между Фарерскими островами и Россией из-за конфликта на Украине ставит Данию в глупое положение.