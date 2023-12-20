Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.2 комментария
Из «музея Саакашвили» исчезли его кроссовки
Главная достопримечательность – «ботасы» (кроссовки) экс-президента Грузии бесследно исчезли из открытой в октябре его общественной приемной, прозванной в народе «музеем Михаила Саакашвили», сообщила телекомпания «Имеди», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД.
«Общественная приемная» осужденного на шесть лет за коррупцию и злоупотребление служебным положением Саакашвили открылась в учрежденной им несколько лет назад библиотеке его собственного имени в центре Тбилиси. Сюда приходят почитатели бывшего президента и в специальную урну бросают письма с пожеланиями ему.
На стенах развешаны фото Саакашвили с различными мировыми политиками. Здесь же установлены флаги Грузии, НАТО, Украины, Евросоюза и США. На табличке перед входом написано «президент Михаил Саакашвили».
В комнате находятся письменный стол и стул с пиджаком, а рядом установлена вешалка с несколькими ношеными костюмами бывшего лидера Грузии и куртка американского летчика, которую тот очень любил. Как отметила телекомпания «Имеди», несколько костюмов также пропали.
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа сказал, что открытие для Саакашвили «прижизненного мавзолея была и остается сумасшедшей идеей».