Писатель Додолев раскрыл, что Градский говорил о браке Пугачевой с Галкиным

Tекст: Александра Юдина

По его словам, весной 2020 года у них с Градским зашел разговор о Пугачевой, когда музыкант рассказал, что с 1986 года у певицы были проблемы с голосом, она не могла давать концерты, поэтому зарабатывала только на редких корпоративах, передают «Аргументы и факты».

Также Додолев отметил, что сначала Пугачеву обеспечивал Филипп Киркоров, потом Максим Галкин* (признан иноагентом).

«Точная цитата: «Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим ее обеспечивает. Она живет, как нормальная женщина – за счет своего мужика», – поделился журналист.

Кроме того, на вопрос Додолева, почему он ранее избегал разговоров о Пугачевой, Градский сказал, что нельзя заявить, что «Пугачева – говно, так как ответом будет: «Градский завидует, у него не сложилось такой карьеры, как у нашей любимой Аллы Борисовны».

Советская и российская актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала обращение Аллы Пугачевой о любви к русскому народу и отметила, что Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла.