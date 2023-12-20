Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.2 комментария
Писатель Додолев раскрыл, что Градский говорил о браке Пугачевой с Галкиным
Близкий друг Александра Градского журналист и писатель Евгений Додолев поделился отрывками бесед с музыкантом, которые не вошли в выпущенную к 70-летию мэтра книгу.
По его словам, весной 2020 года у них с Градским зашел разговор о Пугачевой, когда музыкант рассказал, что с 1986 года у певицы были проблемы с голосом, она не могла давать концерты, поэтому зарабатывала только на редких корпоративах, передают «Аргументы и факты».
Также Додолев отметил, что сначала Пугачеву обеспечивал Филипп Киркоров, потом Максим Галкин* (признан иноагентом).
«Точная цитата: «Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим ее обеспечивает. Она живет, как нормальная женщина – за счет своего мужика», – поделился журналист.
Кроме того, на вопрос Додолева, почему он ранее избегал разговоров о Пугачевой, Градский сказал, что нельзя заявить, что «Пугачева – говно, так как ответом будет: «Градский завидует, у него не сложилось такой карьеры, как у нашей любимой Аллы Борисовны».
Советская и российская актриса и телеведущая Яна Поплавская прокомментировала обращение Аллы Пугачевой о любви к русскому народу и отметила, что Пугачева прожила жизнь, но ничего о ней не поняла.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом