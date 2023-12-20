Развертывание сетей 5G на российских базовых станциях запланировали на 2026 год

Шадаев сообщил о планах начать в 2026 году развертывание сетей 5G на российских базовых станциях

Tекст: Денис Тельманов

«Активное развертывание сетей 5G на отечественных базовых станциях начнется с 2026 года в крупных российских городах», – сказал глава Минцифры на презентации отечественной базовой станции 5G в рамках выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

Он уточнил, что подготовительные работы по запуску сетей запланированы на 2025 год. При этом ранее премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что правительство направит около 3,5 млрд рублей на запуск производств базовых станций.

Агентство отмечает, что общий объем поставок станций 5G до 2030 года составит порядка 75 тыс. единиц, при этом с 2028 года оператором будет запрещено ввозить станции из-за рубежа.

Для обеспечения этих условий в январе 2023 года операторы связи РФ подписали форвардные контракты с российскими производителями базовых станций на сумму более 100 млрд рублей.

Ранее Мишустин заявил, что покрытие сетями связи формата 5G до 2030 года будет обеспечено на территориях страны, где проживает 60% населения России. При этом средняя скорость мобильного интернета составит не менее 125 Мбит/с.