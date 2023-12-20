ВСУ потеряли две БМП и 30 военных при попытке атаки под Артемовском

Гагин: ВСУ потеряли две БМП и до 30 военных при попытке атаки под Артемовском

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, к западу от Артемовска ВСУ решили атаковать позиции, с которых они бежали некоторое время назад, а в итоге получили две подбитых БМП и порядка 30 человек убитыми и ранеными, передает ТАСС.

Он уточнил, что огонь ВС России вынудил украинские силы несколько оттянуть личный состав на этом участке.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных, танк и три броневика.