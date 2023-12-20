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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России стоит ограниченно надеяться на Орбана и Фицо

    Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, и прямо говорят о тех проблемах, которые несёт Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы, и действуют в её рамках.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Все отчетливее виден мир после Америки

    Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

    4 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

    6 комментариев
    20 декабря 2023, 10:56

    ВСУ потеряли две БМП и 30 военных при попытке атаки под Артемовском

    Гагин: ВСУ потеряли две БМП и до 30 военных при попытке атаки под Артемовском

    ВСУ потеряли две БМП и 30 военных при попытке атаки под Артемовском
    @ REUTERS/Nacho Doce

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли две бронемашины пехоты (БМП) и до 30 человек личного состава при попытке вернуть ранее брошенные позиции к западу от Артемовска, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, к западу от Артемовска ВСУ решили атаковать позиции, с которых они бежали некоторое время назад, а в итоге получили две подбитых БМП и порядка 30 человек убитыми и ранеными, передает ТАСС.

    Он уточнил, что огонь ВС России вынудил украинские силы несколько оттянуть личный состав на этом участке.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных, танк и три броневика.

    19 декабря 2023, 12:34
    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN

    Украинские военные пожаловались журналисту CNN на превосходство армии России

    Состояние ВСУ шокировало приехавшего на Украину журналиста CNN
    @ Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА, а также на тяжелые условия на передовой, рассказал репортер CNN Ник Уолш, прибывший на Украину.

    По его словам, по 40 российских беспилотников ежедневно атакуют окопы ВСУ, а российская РЭБ при этом глушит украинские дроны, передает РИА «Новости».

    Украинские военные признались Уолшу, что несут серьезные потери и уже падают духом.

    Уолш добавил, что на Украине царит смерть, грязь, угнетают тупик и напоминания об иссякающей американской помощи: все печально и чувствуется отчаяние.

    «Раньше ВСУ не говорили о поражении, но, похоже, к этому все и идет», – подытожил журналист.

    Ранее сообщалось, что командир действующей в районе Авдеевки 59-й бригады вооруженных сил Украины заявил, что прикажет солдатам идти с лопатами на российских военных.

    Коментарии (11)
    20 декабря 2023, 09:09
    Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ

    Балицкий: Организованное военное сопротивление ВСУ может закончиться уже весной

    Балицкий спрогнозировал сроки обрушения линии фронта ВСУ
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организованное военное сопротивление Украины может закончиться уже весной – скорее всего, фронт рухнет, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил, что украинская армия, как и Украина в целом, не состоялась, поэтому весной закончится организованное военное сопротивление – и, скорее всего, фронт рухнет, передает РИА «Новости». Он добавил, что «сильно садится наступательный потенциал», отсутствует достаточное количество снарядов и подготовка.

    Балицкий добавил, что нацбатов, которые ранее показывали хорошую динамику боя, в рядах ВСУ сегодня практически не осталось, а  украинская армия состоит «из дедушек или шпаны».

    По его словам, из-за неумения украинских солдат пользоваться техникой, она несет огромные потери. Также Балицкий указал на проблему в украинской армии с точки зрения взаимодействия родов войск.

    «Как нас учили в свое время в военном училище, могу сказать, что не вижу сегодня эффективной работы в силу того, что нет целого ряда родов войск. Флота практически нет, авиации нет. Штучные космические разведки, которые им предоставляли, сегодня очень ограничены, потому что американцы перестают платить, а это большие деньги», – отметил глава Запорожской области.

    Ранее Балицкий высказал уверенность в освобождении Россией Одессы и Киева.

    Коментарии (25)
    20 декабря 2023, 05:26
    Наемники из Канады после трех дней «ада» заявили о приближающемся поражении ВСУ

    Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября

    Tекст: Антон Антонов

    Канадские наемники, для которых ноябрь 2023 года оказался самым «смертоносным», сомневаются в том, стоит ли им оставаться на Украине, сообщают СМИ.

    Как пишет Globe and Mail со ссылкой на двух наемников Дейва и Джастина Смитов, уроженцы Торонто пережили три дня «ада» в окопах и полагают, что вооруженные силы Украины «постепенно проигрывают», передает РИА «Новости».

    По их мнению, главной проблемой для Украины стало ослабление внимания со стороны Запада и замедление поставок военной помощи. «Если хотите проиграть в конфликте, потеряйте к нему интерес. Вот так это все и происходит», – заявил Дейв.

    Как заявил один из наемников, он «часто задумывается о том», что он делает на Украине – «это происходит каждый раз», когда поступает информация о гибели очередного канадского наемника.

    Они признают, что активные действия ВСУ прекратились, провальное контрнаступление сменилось наступлением российской армии. У ВСУ не хватает боеприпасов, а «российские пехотинцы продолжают идти вперед». Они сравнили Россию с «персонажем видеоигры, который постоянно возрождается».

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы, уничтожены более 5,8 тыс. боевиков.

    Коментарии (8)
    19 декабря 2023, 14:37
    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО

    Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными

    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

    По его словам, с начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тыс. танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тыс. орудий полевой артиллерии и РСЗО, передает ТАСС.

    Кроме того, Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков.

    Ранее Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных ВС России, в пять раз превышает площадь, которую занимали ДНР и ЛНР до начала специальной военной операции.

    Коментарии (30)
    19 декабря 2023, 18:24
    Генерал ВСУ Сырский признал сложную ситуацию в Харьковской области

    Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал сложную ситуацию в Харьковской области

    Генерал ВСУ Сырский признал сложную ситуацию в Харьковской области
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ на нескольких направлениях на востоке Украины оказались в сложной ситуации из-за преимущества России в вооружении и личном составе, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, приходится воевать в условиях преимущества противника и в вооружении, и в личном составе, передает ТАСС.

    Сырский добавил, что украинские войска перешли к обороне на Купянском, Артемовском и Лиманском направлениях, в частности в районе села Синьковка Харьковской области.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что российские войска за минувшие сутки отразили восемь атак украинской армии на Купянском направлении и нанесли поражение подразделениям 115-й механизированной бригады ВСУ в районе Синьковки. По данным ведомства, потери ВСУ составили до 60 военнослужащих.

    Ранее репортер CNN рассказал, что солдаты ВСУ жалуются на атаки российских дронов и мощные системы РЭБ, подавляющие украинские БПЛА.

    Коментарии (7)
    20 декабря 2023, 04:27
    В Европе указали на сложность отмены санкций против России

    Дипломатический источник в Брюсселе счел маловероятной отмену санкций ЕС к России после завершения конфликта на Украине

    В Европе указали на сложность отмены санкций против России
    @ Daniel Kalker/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже в случае полного завершения боевых действий на Украине Евросоюз вряд ли отменит антироссийские санкции, заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

    Источник ТАСС заявил, что отменить санкции «будет очень сложно», даже если этот шаг станет «частью мирного соглашения». Он пояснил, что для отмены санкций, как и для их введения, необходимо «единогласное решение» в Совете ЕС. Затормозить процесс может любая из 27 стран ЕС «под любым предлогом».

    Указывается, что «нынешние санкции ЕС не имеют никаких критериев для отмены», а «возможности для их сохранения в силе юридически ничем не ограничены». Источник отметил, что «вопрос о потенциальных условиях отмены санкций за более чем полтора года» ни разу не рассматривали в Совете ЕС.

    Напомним, Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Союзники Украины требуют от России завершить специальную военную операцию на Украине и возместить украинской стороне ущерб.

    Коментарии (17)
    20 декабря 2023, 10:15
    В Ростовской области закрыли отель из-за отказа заселить бойцов СВО

    В Ростовской области закрыли отель «Добрыня» после отказа заселить бойцов спецоперации

    Tекст: Александра Юдина

    В Миллеровском районе Ростовского региона закрыли отель «Добрыня» после того, как туда отказались заселять бойцов спецоперации.

    В данный момент в отеле не отвечают на звонки, а упоминание о нем пропало из всех агрегаторов, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Don Mash.

    Два дня назад участников СВО не пустили в отель «Добрыня», несмотря на бронирование номера. Хозяйка отеля отметила, что старается не заселять военнослужащих, поскольку «солдаты часто шумят, курят и оставляют мусор». Другие представители отеля рассказали, что волонтер по ошибке забронировала для военных семейный номер, куда можно заселить только взрослую пару с детьми.

    Коментарии (13)
    20 декабря 2023, 00:58
    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США, Германия и Украина проголосовали против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

    США и Украина выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма
    @ Loey Felipe/UN Photo/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Генассамблее ООН против резолюции о борьбе с героизацией нацизма проголосовали 49 стран, включая США, Германию и Украину, сообщают информационные агентства.

    В число стран, которые проголосовали против, также вошли Великобритания, Италия, Япония, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания, Швеция и другие.

    Многие из них утверждают, что такое решение принято, поскольку Москва якобы использует тему борьбы с героизацией нацизма для «оправдания» специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, документ поддержали 118 стран, воздержались 14 стран. В результате внесенная Россией резолюция была принята Генассамблеей ООН.


    Коментарии (18)
    19 декабря 2023, 14:39
    Шойгу сообщил о ликвидации большей части иностранных наемников ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы, уничтожены более 5,8 тыс. боевиков, в том числе из Британии, Польши и США, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    «Уничтожены свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 – из Польши, 466 – из США и 344 – из Великобритании», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Шойгу рассказал, что в ходе СВО на Украине были ликвидированы 103 особо жестоких военных преступника.

    Коментарии (7)
    20 декабря 2023, 02:47
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    WSJ назвал Путина геополитическим победителем 2023 года
    @ Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин является геополитическим победителем 2023 года, а американский предприниматель Илон Маск – бизнесменом года, заявил обозреватель Джеральд Бейкер.

    Бейкер заявил, что «не рад объявить Владимира Путина геополитическим победителем этого года», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Обозреватель указал, что нынешняя позиция Путина «неизмеримо сильнее, чем год назад». Подчеркивается, что «хваленое контрнаступление Киева застопорилось», а российская экономика смогла устоять под давлением Запада. По мнению Бейкера, «европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает», передает РИА «Новости».

    Комментируя положение Маска, Бейкер заявил: «Возможно, его затея с Twitter/X (заблокирован в России) стоила ему целого состояния, но его основной бизнес продолжает работать».

    Напомним, Путин был включен в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии Time. В шорт-лист попали девять человек, включая короля Британии Карла III и председателя КНР Си Цзиньпина. В результате человеком года по версии журнала Time стала американская певица Тейлор Свифт.

    Американское издание Politico назвало главу российского ЦБ Эльвиру Набиуллину «Разрушителем года», потому что она разрушила мечты Запада по удушению российской экономики.

    Коментарии (10)
    19 декабря 2023, 14:08
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления

    Шойгу: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 159 тыс. военных

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) за контрнаступление превысили 159 тыс. военных, 121 самолет, 766 танков, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

    Он отметил, что эти потери включают 37 Leopard, 2348 бронемашин, из них 50 Bradley. Министр отметил, что, видимо, поэтому до сих пор не видно на поле боя американских Abrams, поставленных несколько месяцев назад, передает ТАСС.

    Также Шойгу рассказал, что Украине поставлено 5 220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тыс. беспилотных летательных аппаратов, свыше 1,3 тыс. артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2 млн 650 тыс. снарядов калибра 155 мм и 122 мм.

    Напомним, в начале ноября главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 16:12
    Шойгу: В боевую учебу ВС России внедрены нестандартные тактические приемы

    Глава Минобороны Шойгу сообщил о внедрении нестандартных тактических приемов в боевую учебу военных России

    Шойгу: В боевую учебу ВС России внедрены нестандартные тактические приемы
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Новые и нестандартные тактические приемы внедрены в подготовку российских военных в ходе спецоперации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    По его словам, в боевую учебу внедрены новые, нестандартные тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя, передает ТАСС. Также Шойгу отметил троекратное увеличение пропускной способности окружных и армейских полигонов.

    Кроме того, по его данным, дополнительно оборудовано свыше 1,5 тыс. учебных мест, круглосуточно эксплуатируется более 800 учебных объектов. «Практически в кратчайшие сроки была создана новая система подготовки военных специалистов», – заключил министр.

    Ранее Шойгу заявил об открытии военных учебных центров во всех регионах России.

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    20 декабря 2023, 02:24
    Зеленский счел неактуальным вопрос мирных переговоров с Россией

    Зеленский заявил о подготовке украинской «формулы мира» и назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией

    Зеленский счел неактуальным вопрос мирных переговоров с Россией
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Украина работает над «формулой мира», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что первые пять пунктов украинской «формулы мира» были «проработаны на встрече в Мальте», следующие будут рассмотрены на встрече в Швейцарии. Сейчас Киев пытается выработать единую позицию 50 стран по этому документу. Когда они договорятся, эту позицию передадут России, передает РИА «Новости».

    Встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской «формуле мира», пройдет 14 января в швейцарском городе Давос. Она будет организована совместно Швейцарией и Украиной, передает ТАСС.

    Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте.

    Коментарии (5)
    19 декабря 2023, 21:54
    В Госдепе заявили о невозможности оказывать помощь Украине в обход Конгресса

    Tекст: Кристина Цыцура

    США не имеют «волшебный горшочек», откуда можно было бы продолжать черпать помощь Украине без решения Конгресса о дополнительных выделениях на эти цели, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Об этом он заявил в ходе брифинга во вторник, передает РИА «Новости». Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе 61 млрд долларов на нужды Украины, пока не одобрил Конгресс.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что ждет Украину без американских денег.

    Коментарии (0)
    19 декабря 2023, 14:50
    Шойгу рассказал о снижении летальности среди раненых в СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Летальность среди раненых военнослужащих в ходе СВО составляет менее 0,5% и продолжает снижаться, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

    Он рассказал, что благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98% раненых выписываются с выздоровлением. Летальность в госпитальном звене, по его словам, составляет 0,5%, что является самым низким показателем за всю историю военной медицины, передает ТАСС.

    Также Шойгу рассказал, что получившие ранение проходят очное медицинское освидетельствование военно-врачебными комиссиями военных госпиталей.

    Ранее Шойгу заявил, что большинство иностранных наемников, которые воевали на стороне Киева, ликвидированы, уничтожены более 5,8 тыс. боевиков, в том числе из Британии, Польши и США.

    Коментарии (0)
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