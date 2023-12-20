Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией, и прямо говорят о тех проблемах, которые несёт Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы, и действуют в её рамках.0 комментариев
ВСУ потеряли две БМП и 30 военных при попытке атаки под Артемовском
Гагин: ВСУ потеряли две БМП и до 30 военных при попытке атаки под Артемовском
ВСУ потеряли две бронемашины пехоты (БМП) и до 30 человек личного состава при попытке вернуть ранее брошенные позиции к западу от Артемовска, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
По его словам, к западу от Артемовска ВСУ решили атаковать позиции, с которых они бежали некоторое время назад, а в итоге получили две подбитых БМП и порядка 30 человек убитыми и ранеными, передает ТАСС.
Он уточнил, что огонь ВС России вынудил украинские силы несколько оттянуть личный состав на этом участке.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных, танк и три броневика.