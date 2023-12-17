ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 250 военных, танк и три броневика

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили четыре атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Красного, Кирово и Марьинки ДНР.

В Минобороны добавили, что на данном направлении Украина потеряла убитыми и ранеными до 250 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей, также российские войска поразили артиллерийскую систему М777 и орудие М119 производства США и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

В пресс-службе заявили, что на Купянском направлении российские военные отразили девять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки и Терны Харьковской области. По данным ведомства, ВСУ потеряли на данном направлении более 50 военнослужащих, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины, также Россия ликвидировала две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

В сообщении говорится, что на Краснолиманском направлении российская армия отразила атаку 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины юго-восточнее Кузьмино ЛНР, а потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля.

В Минобороны отметили, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Украина потеряла на данном направлении до 100 военных, танк и три пикапа, также Россия поразила артиллерийскую систему М777 производства США, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники захватили сеть украинских опорных пунктов под Артемовском.