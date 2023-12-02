Захарова заявила о расцвете нацизма в США

Tекст: Валентина Григоренко

Захарова в своем Telegram-канале написала, что перед Белым домом маршируют нацисты, и это не сиквел производства Мосфильма, а документальная хроника сегодняшних дней.

Она отметила, что «страшное и дикое действо проходит на фоне резиденции американских президентов и сопровождается нацистской символикой, нацистскими кричалками и приветствиями ультраправых группировок».

По ее словам, организаторами нацистского митинга перед Белым домом стали известные лидеры ультраправых радикалов, связанные с Американским агентством «помощи» USAID. Она добавила, что в феврале прошлого года директор USAID Саманта Пауэр выступала на митинге, организованном фондами Шапоринской.

При этом представитель МИД подчеркнула, что «нацисты убивали всех: евреев, славян, цыган и представителей других, с точки зрения Третьего рейха, «второсортных» народов». Захарова отметила, что «сегодня эта идеология расцвела пышным цветом при поддержке и благословении американских же органов государственной власти» Это не свобода слова, а ее тотальное извращение, резюмировала она.

Ранее президент России Владимир Путин по-немецки предупредил Германию об опасности сближения с теми, кто оправдывает нацизм, добавив, что чем дальше от Шредера, тем ближе к чествованию нацистов.