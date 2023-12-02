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Дано объяснение хорошему русскому журналистки, которой Лавров не стал «разжевывать» ответ
Выяснилось, что немецкая журналистка, которой Лавров не стал «разжевывать» свой ответ, раньше работала в Москве
Журналистка Deutsche Welle* (признано СМИ-иноагентом) Александра фон Намен, которую министр иностранных дел Сергей Лавров осадил на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в Москве, следует из ее биографии на сайте издания.
На портале издания говорится, что Намен является одним из самых опытных корреспондентов. Он возглавляла бюро в Москве и в течение пяти лет освещала Россию и политику президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Также во время президентства Дональда Трампа Намен была корреспондентом в Вашингтоне. Сейчас она возглавляет офис Deutsche Welle* в Брюсселе.
В своем материале по итогам пресс-конференции журналистка заявила, что Лавров якобы не дал ей четкий ответ о планах России покинуть ОБСЕ.
Напомним, Лавров на вопрос Неман призвал не искажать его слова и заявил, что не будет «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента