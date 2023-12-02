Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.0 комментариев
S7 решила сократить полетную программу из-за перераспределения самолетов
Авиакомпания S7 сократит полетную программу по ряду направлений из-за сезонного перераспределения самолетов и оптимизации расписания, сообщили в пресс-службе компании.
Как указали в пресс-службе, S7 решила сократить полетной программы по некоторым направлениям и отменить рейсы из-за сезонного перераспределения парка воздушных судов и оптимизации расписания. Отмечается, что компания в течение года пересматривает расписание и корректирует его при необходимости, передает ТАСС.
В октябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российские власти принимают меры для помощи авиакомпаниям, которые столкнулись с трудностями при обслуживании самолетов и нехваткой импортных деталей.
Ранее стало известно, что S7 сократит осенне-зимнее расписание на 10–15% относительно 2022 года из-за сложностей с обслуживанием самолетов Airbus.