Песков ответил на вопрос о сокращении полетов российскими авиакомпаниями

Песков: Власти России принимают меры для преодоления трудностей авиакомпаниями

Tекст: Ольга Никитина

Данная тема, по словам представителя Кремля, постоянно стоит на повестке дня у российских авиационных властей. Правительство принимает меры, и с учетом географии России этот вопрос считается чрезвычайно важным, добавил он.

«Транспортная доступность регионов – один из абсолютных приоритетов. Встречаемся с новыми вызовами – ищем пути решения», – передает ТАСС слова Пескова.

По данным газеты «Коммерсант», авиакомпания S7 сократит осенне-зимнее расписание на 10–15% относительно 2022 года из-за сложностей с обслуживанием самолетов Airbus.