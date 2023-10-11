Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.4 комментария
Песков ответил на вопрос о сокращении полетов российскими авиакомпаниями
Песков: Власти России принимают меры для преодоления трудностей авиакомпаниями
Российские власти принимают меры для помощи авиакомпаниям, которые столкнулись с трудностями при обслуживании самолетов и нехваткой импортных деталей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Данная тема, по словам представителя Кремля, постоянно стоит на повестке дня у российских авиационных властей. Правительство принимает меры, и с учетом географии России этот вопрос считается чрезвычайно важным, добавил он.
«Транспортная доступность регионов – один из абсолютных приоритетов. Встречаемся с новыми вызовами – ищем пути решения», – передает ТАСС слова Пескова.
По данным газеты «Коммерсант», авиакомпания S7 сократит осенне-зимнее расписание на 10–15% относительно 2022 года из-за сложностей с обслуживанием самолетов Airbus.