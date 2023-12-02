Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.0 комментариев
Экс-советник главы МО Украины посоветовал Киеву учиться у ВС России
Экс-советник главы МО Украины Бутусов посоветовал Киеву учиться у ВС России
Властям Украины следует поучиться строить оборонительные линии у российских военных, написал в Facebook* (компания Meta* признана в РФ экстремистской) главный редактор сайта «Цензор.нет» и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов.
По его словам, тоннели военных РФ ведут к жилым помещениям, в которых бойцы едят и отдыхают. Также через эти пути можно попасть прямо в зону ведения боевых действий без риска попасть по дороге под обстрел, передает РИА «Новости».
Бутусов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и Генштабу «учиться у россиян, как организовывать и строить укрепленные зоны обороны».
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что контрнаступление Украины провалилось, и теперь ВСУ переходят в оборону.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ