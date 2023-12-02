Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.0 комментариев
Названа численность учрежденных россиянами в Грузии после начала СВО компаний
Граждане России, прибывшие в Грузию после 24 февраля 2002 года, учредили в стране 1550 компаний, заявили в минюсте страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Что касается ИП, учрежденных российскими релокантами за этот период, их численность составила 25 689.
Минюст обнародовал эти данные в ответ на запрос оппозиционерки депутата Тинатин Бокучава из саакашвилевского «Единого национального движения», которое требует ограничить сроки пребывания россиян в стране.
Граждане России могут находиться в Грузии без визы в течение года. По официальным данным, в Грузию после начала СВО прибыло и осталось в стране около 60 тыс. россиян.