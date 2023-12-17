Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Авиакомпания Red Wings увеличила количество рейсов между Петербургом и Тбилиси
Авиакомпания Red Wings увеличила количество рейсов между Петербургом и Тбилиси до трех раз в неделю, сообщила пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
Отмечается, что в дополнение к рейсам по вторникам и субботам в расписании появились рейсы по четвергам, передает РИА «Новости».
Кроме того, полеты по этому направлению дважды в неделю выполняет авиакомпания Georgian Airways.
Ранее Georgian Airways решила запустить для россиян транзитные рейсы в Европу, продажи билетов уже начались.