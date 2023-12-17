Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Силуанов: Речь о национализации «Балтики» в настоящее время не идет
Речь о национализации «Балтики» в настоящее время не идет, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Он подчеркнул, что «Балтика» находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны по отношению к активам компаний России за рубежом, передает РИА «Новости».
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что президент компании «Балтика» Таймураз Боллоев в обращении к главе Росимущества Вадиму Яковенко предложил предприятие национализировать.