Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.0 комментариев
Стало известно о предложении президента «Балтики» национализировать компанию
«Ведомости»: Президент «Балтики» Боллоев предложил провести национализацию компании
Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев в письменном обращении к главе Росимущества Вадиму Яковенко предложил национализировать предприятие, пишут СМИ.
Содержание письма приводят «Ведомости». Боллоев, как утверждается, считает национализацию «единственным выходом» в ситуации, когда датская Carlsberg Group отклонила «более чем приемлемые» предложения российской стороны, касающиеся как финансовой части, так и взаимовыгодного использования брендов.
Близкий к Минфину источник подтвердил изданию получение обращения, подчеркнув при этом, что в РФ прецедентов национализации нет, а в некоторых отдельных случаях компании находятся под управлением.
В свою очередь источник, близкий к пивоваренной компании, сообщил, что разговоры о национализации «Балтики» действительно ведутся.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что глава Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен, обвиняя Россию в краже бизнеса, пытается таким образом прикрыть намерение компании покинуть российский рынок.