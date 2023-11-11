До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.5 комментариев
МИД отверг обвинения главы Carlsberg в краже бизнеса компании
Глава Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен, обвиняя Россию в краже бизнеса, пытается таким образом прикрыть намерение компании покинуть российский рынок, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, подчеркивается, что заявления главы Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена о краже бизнеса компании в России не имеют ничего общего с действительностью. В дипведомстве подчеркнули, что «Балтика», находящаяся в составе Carlsberg Group, не находится в собственности государства и передана во временное управление Росимуществу.
В МИД сочли заявления Ааруп-Андерсена попыткой «прикрыть решениями российских властей намерение Carlsberg покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль».
«Антироссийские обвинения Якоба Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна», – заключила Захарова.
Ранее Сarlsberg пригрозил России международным судом.