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Объявлены лауреаты всероссийской детской премии «Новая философия воспитания»
В лектории Общества «Знание» в рамках образовательной программы международной выставки-форума «Россия» состоялась церемония награждения лауреатов II всероссийской детской премии «Новая философия воспитания».
Церемонию вручения II Всероссийской детской премии открыл первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он наградил финалистов в главной номинации «Наставник», победа в которой присуждается советникам директоров за ежедневную работу в области воспитания и раскрытия потенциала ребят. Победителем стала Ксения Шилина, советник директора по воспитанию МОУ «ИТ-Лицей Привилегия» города Челябинска.
«Эту удивительную премию придумали сами ребята, которые сами номинируют и предлагают людей, которыми они гордятся, которых они любят и которые их вдохновляют. В этом большая человеческая справедливость и благодарность, и это очень здорово! Спасибо, ребята! Неслучайно эта премия проходит на выставке «Россия», которая по поручению Президента собрала все то, чем гордится наша страна», – сказал Сергей Кириенко.
В мероприятии также принял участие глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил огромный вклад советников директоров в дело воспитания достойного подрастающего поколения и вручил награды в номинации «Новые горизонты» – за создание новых воспитательных пространств, вовлечение ребят в работу первичных отделений детских общественных организаций. Победителем стала Ольга Товстановская, советник МБОУ «СОШ №57» города Кирова.
«Сейчас в школах формируется Новая философия воспитания, основанная на поддержке ребенка и развитии его талантов. Традиционно семья, родители – главные и основные люди в жизни каждого ребенка! Безусловен вклад в воспитание учителей, и именно советник директора по воспитанию должен быть тем значимым взрослым, который помогает школьнику двигаться вперед, быть уверенным и счастливым! Находясь с вами в одном зале, я могу сказать – от вас ощущается невероятно заряженная энергетика, вы активные и целеустремленные. Нам очень интересен ваш опыт, мы и дальше будем поддерживать вашу работу. Спасибо», – отметил Сергей Кравцов.
Депутат Госдумы, председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова вручила награду советнику, который признан лучшим среди наставников, реализующих уникальные педагогические практики. Его обладателем стала Алена Куварина, советник директора по воспитанию МБОУ СШ села Таремское Нижегородской области.
Особенность премии в том, что лучших педагогов выбирали сами дети. В соцсети «ВКонтакте» ребята публиковали посты с рассказами о том, почему их Навигаторы достойны стать обладателями награды. Затем свои голоса отдавали члены детского оргкомитета.
В рамках торжественной церемонии также состоялось вручение наград I Всероссийской премии «Навигаторы детства: Вдохновение для будущего», которыми были отмечены лучшие муниципальные координаторы за вклад в развитие воспитательного процесса в образовательных организациях.