Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
В результате атаки ВСУ в Белгородской области ранен один человек
В результате атаки ВСУ на поселок Красное Белгородской области ранен один человек
Один человек получил ранение при сбросе взрывного устройства с беспилотника на поселок Красное Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Telegram-канале главы региона указано, что в поселке Красное была попытка атаки со стороны ВСУ, в результате ранило пассажира «Газели».
По словам губернатора, у мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей, он доставлен в центральную районную больницу, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее автомобиль с пассажирами подорвался на мине в Белгородской области.