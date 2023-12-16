В результате атаки ВСУ в Белгородской области ранен один человек

В результате атаки ВСУ на поселок Красное Белгородской области ранен один человек

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале главы региона указано, что в поселке Красное была попытка атаки со стороны ВСУ, в результате ранило пассажира «Газели».

По словам губернатора, у мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей, он доставлен в центральную районную больницу, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее автомобиль с пассажирами подорвался на мине в Белгородской области.