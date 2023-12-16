Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.0 комментариев
Актер Петренко рассказал о поддержке выдвижения Путина в президенты России
Актер Петренко: Народная поддержка придаст Владимиру Путину сил
Мы собрались для того, чтобы Владимир Путин почувствовал нашу поддержку, это должно придать ему сил, сказал газете ВЗГЛЯД актер Игорь Петренко. В субботу в Москве прошло собрание группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом в президенты России. В составе этой группы спортсмены, представители бизнеса, науки и медицины, актеры и участники спецоперации.
«Мы собрались сегодня, чтобы Владимир Путин понимал и чувствовал, что он не один, что люди – активные, неравнодушные и позитивно мыслящие – вместе с ним. Все это должно придавать Путину сил», – считает Игорь Петренко, актер театра и кино.
Актер подчеркнул, что собрание группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом в президенты России беспрецедентно. «Сейчас все, что происходит в мире, тоже достаточно беспрецедентно. Творческие люди – тонкой душевной формации и многие просто находятся в растерянности от происходящего, многие космополитичны в своем мировоззрении, но у нас достаточно сил для того, чтобы выстоять», – добавил Петренко.
В субботу в московском концертном зале «Зарядье» прошло собрание группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России. Это необходимо для того, чтобы Путин участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. Группа должна состоять не менее чем из 500 человек. Согласно законодательству, она должна зарегистрироваться в ЦИКе и организовать сбор подписей.
На собрании присутствовали представители ЦИК России. По его итогам было принято решение об образовании группы избирателей, которые поддержали выдвижение кандидатуры Путина на предстоящих выборах. Протокол собрания будет направлен в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы, что позволит начать сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата.
В состав инициативной группы вошли председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, член Совета федерации Александр Карелин, певица Полина Гагарина, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, шахматист Сергей Карякин, гимнаст Никита Нагорный, глава «Молодой гвардии» «Единой России» Антон Демидов, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко.
Также в эту группу вошли спортсмены, представители бизнеса, науки и медицины, участники специальной военной операции, в том числе спикер парламента Донецкой народной республики, командир батальона «Спарта» Артем Жога.
О своем решении участвовать в выборах Путин сообщил 8 декабря после вручения медалей участникам специальной военной операции. В случае победы это будет его пятый президентский срок.