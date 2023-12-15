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Госдума приняла в окончательном чтении антисанкционный закон
Госдума приняла в окончательном чтении дополненный поправками антисанкционный закон
Госдума в окончательном чтении приняла антисанкционный закон с учетом внесенных правительством РФ поправок. Обновленный документ, разработанный Минэкономразвития России, включает как новые положения, так и продление действующих норм поддержки отечественной экономики – в дополнение к мерам, одобренным Госдумой в первом чтении. Ключевые поправки касаются финансовой, медицинской и социальной сфер.
«Для защиты финансовой стабильности государства продляются контрсанкционные полномочия Банка России. Банк может приостанавливать либо ограничивать подозрительные, рискованные операции и сделки кредитных и некредитных финансовых организаций на срок до полугода. В связи со сложной геополитической ситуацией сохраняются полномочия Национального финансового совета формировать перечень счетов и операций Банка России, подлежащих проверке Счетной палатой РФ», – говорится на сайте ГД.
Закон также продляет неприменение отдельных требований к офсетным контрактам, то есть к долгосрочным договорам поставки со встречными инвестиционными обязательствами. В частности, заказчик может не прописывать в контракте максимальное количество товаров и услуг, закупаемых у единственного поставщика. Такое правило будет способствовать дальнейшей реализации политики импортозамещения.
Для своевременного и бесперебойного обеспечения россиян лекарствами и медицинскими изделиями (шприцами, тонометрами, бандажами и др.) их закупки в наступающем году по-прежнему не будут включаться в расчет совокупного годового объема закупок по контракту для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Заказчик (органы исполнительной власти, медицинские организации) смогут приобретать лекарства и медицинские изделия в необходимом объеме у любого поставщика – крупных компаний, МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Сохраняются и меры социальной поддержки населения новых территорий, в частности, продляется срок, в течение которого жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей могут обратиться за получением дополнительных выплат к пенсиям.
Новая норма в антисанкционном законе касается использования медучреждениями денежных средств, полученных ими от оказания медицинской помощи гражданам с полисами ОМС. Так, с нового года медучреждения смогут использовать финансы не только в соответствии с программами обязательного медицинского страхования, но и с учетом своих потребностей. У них появится право инвестировать средства в развитие собственной инфраструктуры, что повысит качество и доступность оказания медицинской помощи населению.
В пакете поправок предусмотрены и другие изменения – в части таможенного регулирования, корпоративного права и страхования.