Политолог: Выставка «Россия» показывает прошлое, настоящее и будущее страны

На выставке «Россия» стартовала программа «Чеснаков. Экспертиза» политолога Алексея Чеснакова

В студии ЭИСИ на международной выставке-форуме «Россия» стартовала серия ситуационных анализов повестки с Чеснаковым, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Перед эфиром Чеснаков осмотрел стенды регионов в 75-м павильоне и отметил, что выставка формирует у граждан представление о разнообразии территорий и в то же время – отсутствии внутренних границ. Возможность увидеть все регионы в одном месте позволяет гостям совершить путешествие в пространстве и за короткий промежуток времени «посетить» всю страну. «Реальность – это не только то, что нас окружает, а то, что привело к этому, то, что будет с этим. Это наш взгляд на настоящее, на прошлое и на будущее. Выставка позволяет увидеть эти три измерения в одном удобном пространстве», – сказал Чеснаков.

Научный руководитель ЦПК также добавил, что выставка удалась, так как является содержательным мероприятиям – стенды регионов и презентации субъектов РФ основаны на региональных достижениях, предметах и объектах личной гордости. Также выставка раскрывает новые возможности для развития России. В их числе – большие проекты, обеспечивающие пространственную связанность России, например, Северный морской путь, транспортные коридоры Север – Юг, высокоскоростные магистрали и т. д.

В ходе эфира Чеснаков также затронул тему предстоящей президентской кампании 2024 года, которая началась с момента выдвижения главного кандидата – президента России Владимира Путина. По словам эксперта, это будет особенная кампания, так как в ходе нее будут переосмысливаться взгляды на стратегическое развитие страны. Важной особенностью кампании 2024 года станет и то, что впервые полноценно будут голосовать граждане, родившиеся в XXI веке.

«Очевидно, что действующий президент Владимир Путин определяет повестку. И повестку самой кампании, и более широкую повестку страны, и повестку мира. Поэтому от того, какие сигналы он сейчас дает, будет зависеть и ближайшее будущее и более далекие ориентиры», – подчеркнул Чеснаков.

Политолог также прокомментировал прошедшую накануне, 14 декабря, программу «Итоги года с Владимиром Путиным». Он отметил, что данное мероприятие имеет долгий информационный и смысловой шлейф, который будет влиять на российскую и международную повестку, но впереди нас ждет еще много мероприятий стратегического характера. «В их числе в ближайшее время – съезд «Единой России» на выставке, на котором будет принято решение о поддержке кандидатуры Путина крупнейшей российской партией, которую с самого начала он лично создавал», – отметил Чеснаков.

Программа «Чеснаков. Экспертиза» будет выходить по пятницам в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канала Алексея Чеснакова и на RuTube-канале студии ЭИСИ на выставке «Россия».