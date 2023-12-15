Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
Краснодарский аэропорт принял пробный рейс
Росавиация: Краснодарский аэропорт принял пробный рейс
Аэропорт города Краснодара принял тестовый рейс в пятницу, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта России (Росавиация).
Воздушная гавань успешно приняла самолет Superjet 100 авиакомпании «Азимут», заявили в ведомстве, передает ТАСС.
До этого авиаперевозчик сообщал, что проведение технического рейса из аэропорта Минеральных Вод в Краснодар начнется в 13.00, обратный рейс ожидается в 15.15 по Москве, сообщает РИА «Новости».
Возвращение в Минеральные Воды планируется на 16.30.
После проведения технического рейса будет решен вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре.
Ранее возможность открытия краснодарской воздушной гавани подтверждал президент Владимир Путин. Он указывал, что при этом нужно соблюсти все меры безопасности пассажиров.