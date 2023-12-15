Крым презентовал достижения за десять лет на выставке-форуме «Россия»

«Сегодня мы делимся нашим опытом и радушием. Крым – территория гостеприимства. Мы всегда рады видеть всех гостей, и наших сограждан, и гостей из-за рубежа», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, Крым – «настоящая жемчужина России», динамично развивающийся регион. Одним из его главных достижений является построение гражданского общества, добрых взаимоотношений и межнационального согласия.

«И, конечно, ценностью являются сами крымчане – патриотичные, трудолюбивые, справедливые», – указал Аксенов.

На данный момент Крымский полуостров практически является «прифронтовым регионом», но все задачи выполняются «с честью и достоинством», подчеркнул он.

«Наши люди нацелены на результат, готовы всегда подставить плечо президенту и Вооруженным Силам, нашей стране и всем ее гражданам. Мы стали маяком и для других регионов – тех исторических земель, которые так же, как и мы, вернулись домой в Россию. У нас все получится», – добавил глава региона.

На крымском стенде гости могут ознакомиться с насыщенной деловой и культурной программой, встретиться с известными личностями – почетными амбассадорами Крыма, принять участие в интерактивах и мастер-классах.

«Каждые десять дней меняется отраслевое направление экспозиции стенда: «Крым. Молодежь», «Крым. Спорт», «Крым. Инвестиции», «Крым. Здоровье» и так далее. В эту декаду реализуется проект «Крым. Туризм», – отметил он.

Отметим, что за десять лет в Крыму построен Крымский мост, современная трасса «Таврида» и новый терминал Международного аэропорта имени Ивана Айвазовского. Обновлен Международный детский центр «Артек» – визитная карточка лучшего отдыха в России для детей. В регионе открылись новые энергоблоки Таврической ТЭС, прошли глубокую модернизацию сферы здравоохранения и образования. Туризм в республике активно развивается: с 2014 года в Крыму отдохнуло около 61 млн туристов.