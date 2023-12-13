Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.0 комментариев
Армия Израиля взяла гуманитарную паузу на юге сектора Газа
Армия Израиля взяла гуманитарную тактическую паузу на юге сектора Газа
Израильские военные взяли тактическую паузу в южной части сектора Газа, чтобы местные жители могли получить доступ к воде и продовольствию, сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).
Как говорится в сообщении, Армия обороны Израиля обеспечивает тактические паузы, чтобы позволить гражданским пополнить запасы. В частности, 13 декабря пауза устанавливается в районе Аш-Шабура в Рафахе с 10.00 до 14.00 по местному времени (с 11.00 до 15.00 по Москве), передает ТАСС.
Ранее ЕС призвал Израиль к немедленным гуманитарным паузам в Газе.