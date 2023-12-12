Семьи потушивших Вечный огонь в Петербурге мигрантов решили выдворить из России

Суд решил выселить семьи мигрантов, чьи дети затушили Вечный огонь в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярев

Красносельский райсуд Петербурга привлек к административной ответственности Аброра Исмоилова, Наргиз Исмоилову и Гулзата Батырова по статье о нарушении режима пребывания в России, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

Им назначили наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей каждому с административным принудительным выдворением за пределы страны. Отмечается, что свою вину нарушители признали.

В ГУ МВД по региону указали, что родителей подростков отправили в специальный центр для иностранцев, подлежащих выдворению, а их детей – на временное содержание в спецучреждения.

Между тем глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил, что осквернение священных для России символов, таких как Вечный огонь, заслуживает наказания. По его мнению, выдворение из страны за нарушения миграционного законодательства оправданно.

По его словам, если дети мигрантов затушили Вечный огонь, значит они плохо знают историю страны, ее ценности.

Сообщение о том, что трое несовершеннолетних в Красном Селе потушили Вечный огонь, поступило в полицию 10 декабря. Правоохранители установили, что в этом участвовали двое братьев 10 и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой. Именно последний кинул снег в огонь.

Все трое – граждане стран ближнего зарубежья.