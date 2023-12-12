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    Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.

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    Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.

    10 комментариев
    12 декабря 2023, 04:59

    Российский экономист смог прилететь в США без паспорта, визы и авиабилета

    Российский экономист не смог объяснить властям США, как ему удалось прилететь в страну без паспорта, визы и авиабилета

    Tекст: Антон Антонов

    Российский экономист Сергей Очигава прибыл в Лос-Анджелес из Копенгагена без паспорта, визы и авиабилета, он не смог объяснить властям США, как это произошло.

    Очигава был задержан 4 ноября на пункте паспортного контроля аэропорта. Его не было в списках пассажиров, у него не было заграничного паспорта и въездной визы. Очигава сказал, что не помнит, как попал на борт самолета авиакомпании SAS и как прошел проверки в аэропорту Копенгагена, передает РИА «Новости».

    В документе ФБР сообщается, что Очигава – кандидат наук в области экономики и маркетинга, который «работал в России много времени назад». Как следует из документа, сам Очигава рассказал, что «не спал три дня и не понимает, что происходит».

    В багаже Очигавы обнаружили внутренние «удостоверения личности» России и Израиля, также есть частичная фотография паспорта на мобильном телефоне с его именем, датой рождения и номером документа.

    В авиакомпании SAS рассказали, что Очигава попал на самолет, не предъявив посадочного талона. Он занял место, которое не было распределено между пассажирами. В пути Очигава ходил по салону, пытался разговаривать с другими пассажирами, но те его игнорировали. Также сообщается, что Очигава «просил по две порции в каждый сеанс приема пищи». Кроме того, он хотел «съесть шоколад, который принадлежал членам экипажа».

    В американском суде Очигаву обвинили в проезде на борту самолета без документов. Он взят под сражу.

    9 декабря 2023, 15:13
    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой

    Офицер США Дэвис: Возможности ВПК России заставят Украину пойти на переговоры с Москвой

    Американский офицер сказал, что заставит Киев пойти на переговоры с Москвой
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Возможности ВПК России заставят Вашингтон и Киев пойти на переговоры, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

    По его словам, наступление ВСУ провалилось, и еще одно точно не станет успешным, так как российская армия стала еще сильнее, чем раньше, к тому же у российских военных есть промышленные возможности, чтобы производить больше вооружений, передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что сколько денег США не дали бы Украине, это не поможет Киеву.

    «Нужно сделать что-то другое. Нам нужно просто сказать: «Мы даем вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает», – отметил Дэвис.

    Офицер заметил, что в этом случае Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, после чего будет найдено какое-то рациональное заключение.

    «Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется» – я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона», – заключил он.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    В США уже выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

    Коментарии (18)
    11 декабря 2023, 01:28
    Сенатор США счел нелепой идею о возвращении Украины к «границам 1991 года»

    Сенатор США Вэнс заявил, что никто не верил в возвращение Украины к «границам 1991 года»

    Сенатор США счел нелепой идею о возвращении Украины к «границам 1991 года»
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение, что «Украина отбросит Россию к границам 1991 года», нелепо, в это никто не верил, заявил американский сенатор Джей Ди Вэнс.

    Республиканец заявил, что выступает против дополнительных трат на Украину. По его словам, «дело закончится переговорами», а США нужно «сформулировать свои цели». «Что можно достичь с 61 млрд, чего не удалось на 100 млрд (оказанной помощи)», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    «В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно завершить военные действия », – заявил Вэнс.

    По мнению сенатора, Украина «функционально уничтожена», а США рискуют тем, что «функционально окажутся на крючке» и будут вынуждены финансировать ее восстановление. Он призвал «остановить кровопролитие». Как заявил Вэнс, «этим должно заниматься американское руководство, а не выписывать открытые чеки».

    Предположения о том, что Россия якобы собирается напасть на одну из стран НАТО, Вэнс счел «тактикой запугивания», которая должна «отвлечь людей от того факта», что политика США в украинском вопросе «не несет в себе много смысла». Он считает нелепой идею, что российские войска «могут промаршировать на Польшу или Берлин». При этом сенатор предложил Европе самостоятельно обеспечить собственную безопасность, если она так боится России.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

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    11 декабря 2023, 16:36
    Минобороны: США исследовали коронавирусы у летучих мышей на Украине и в Грузии до пандемии

    Минобороны получило документы об исследованиях США коронавирусов в 2016–2020 годах на Украине и в Грузии

    Минобороны: США исследовали коронавирусы у летучих мышей на Украине и в Грузии до пандемии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России получило в распоряжение отчетные документы, указывающие на проведение США исследований коронавирусов в период с 2016 по 2020 годы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    По его словам, пандемии предшествовал целый ряд научно-исследовательских проектов по системному изучению коронавирусов, которые финансировались американской администрацией, передает ТАСС.

    Кириллов добавил, что имеющиеся отчетные документы по проекту «Оценка риска возникающих инфекций от насекомоядных летучих мышей на Украине и в Грузии» указывают на проведение в период с 2016 по 2020 годы исследований коронавирусов.

    Он добавил, что в отчете отмечено, что «в ходе работ на территории Украины были идентифицированы особи летучих мышей, мигрирующие на расстояние до 800 км вглубь таких стран, как Венгрия и Россия».

    Ранее Кириллов заявил, что после заявлений Минобороны России Вашингтон прекратил часть своих военных биологических исследований.

    Коментарии (8)
    12 декабря 2023, 00:56
    Палата представителей США проголосовала за запрет на импорт урана из России

    Палата представителей США одобрила законопроект о запрете на импорт российского урана до 2040 года

    Палата представителей США проголосовала за запрет на импорт урана из России
    @ Rosatom/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о запрете до 2040 года на импорт низкообогащенного урана российского происхождения одобрен Палатой представителей Конгресса США, сообщают информационные агентства.

    «Закон о запрете импорта российского урана» предлагает запретить закупку низкообогащенного урана, который был произведен в России или одним из зарегистрированных в России предприятий, передает РИА «Новости».

    При этом министра энергетики США предлагается наделить полномочиями по согласованию с Госдепом и минторгом США снять запрет в случаях, когда других источников поставок не найдется. Также запрет может быть снят ряди национальных интересов США.

    Министерство энергетики США сможет выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, разрешенных действующим американским законодательством, передает ТАСС.

    Одна из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс считает, что США оказались «в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива».

    Инициатива была одобрена конгрессменами единогласно.

    Напомним, в октябре закупки российского урана Соединенными Штатами выросли в три раза – до 43,25 тонны. Как следует из данных американской статистики, импорт оценивается в 62,8 млн долларов. Россия заняла второе место в списке основных поставщиков урана в США.

    Коментарии (9)
    10 декабря 2023, 00:04
    Госдеп решил помочь арестованному в России за нацизм американцу

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный департамент США работает над предоставлением необходимой помощи американскому гражданину Юрию Малеву, арестованному в России по делу о реабилитации нацизма, сообщил представитель ведомства.

    Представитель госдепа отметил, что обеспечение безопасности граждан США за рубежом являются приоритетной задачей, и сейчас ведомство работает над оказанием всей необходимой помощи, передает РИА «Новости».

    Ранее в Петербурге был арестован гражданин США Юрий Малев, его обвиняют в реабилитации нацизма. В соцсети он выложил изображение георгиевской ленты с оскорбительными подписями.

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    9 декабря 2023, 14:09
    В США выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники

    MWM: В США не хотят продолжать помогать Киеву из-за больших потерь западной техники

    Tекст: Александра Юдина

    В Соединенных Штатах не хотят помогать Украине из-за огромных потерь западной техники и исхода контрнаступления, сообщает издание Military Watch Magazine.

    В статье указано, что масштаб потерь техники и постепенно признаваемый провал украинского контрнаступления сыграли важную роль в усилении сопротивления в США поставкам вооружения Киеву, передает РИА «Новости».

    Из материала следует, что прекращение помощи может полностью подорвать не только способность Киева поддерживать военные операции, но и способность украинского государства выполнять даже самые базовые функции.

    Кроме того, журнал подчеркивает тот факт, что в США опасаются за репутацию лучшего американского танка M1 Abrams.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    Wall Street Journal сообщило, что киевский режим, вероятно, не сможет провести новое контрнаступление до 2025 года.

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    12 декабря 2023, 03:58
    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию

    Глава Пентагона Остин заявил о намерении США создать на Украине способную сдерживать Россию армию

    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию
    @ Chad Mcneeley/U.S. Department of Defense/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники хотят создать в будущем на Украине вооруженные силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин сказал, что США и их союзники «полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия». Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину и «сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против союзников по НАТО», передает РИА «Новости».

    По мнению Остина, Украина «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». По его версии, Россия «все более агрессивна» и противодействие ей якобы «укрепит безопасность» США, передает ТАСС.

    Как утверждает Остин, Россия считает, что может «продержаться дольше» Украины и США, но ошибается. Он заявил, что «обязательства Америки» по поддержке Украины «должны быть выполнены».

    Напомним, президент США Джо Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО в случае победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

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    9 декабря 2023, 10:59
    В США призвали Киев отменить запрет на усыновление детей из Украины

    В Конгрессе США призвали Киев отменить запрет на усыновление детей из Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Правительству в Киеве нужно отменить установленный в 2021 году запрет на усыновление детей из Украины гражданами США, следует из резолюции члена палаты представителей США Криса Смита.

    По его мнению, «международное усыновление» может оказаться довольно полезной практикой для объединения нуждающихся в родителях детей с семьями, готовыми принять их в свои дома и сердца, передает РИА «Новости».

    Смит добавил, что внедрение подобной практики в интересах Украины во время продолжающегося конфликта с Россией.

    Тем временем Минпросвещения России предложило отложить рассмотрение законопроекта о запрете гражданам недружественных стран усыновлять детей из России, принятие которого приведет к отсутствию возможности сопровождения усыновленных детей.

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    10 декабря 2023, 02:57
    Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами и членами их семей вылетел в Москву из Египта, сообщили в МЧС России.

    В сообщении ведомства говорится, что это уже одиннадцатый борт с эвакуированными россиянами, которых единой колонной направляют в Каир, где специалисты ведомства оказывают всестороннюю помощь, говорится в Telegram-канале МЧС.

    Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему граждан, прошедших КПП «Рафах».

    Ранее МЧС сообщило о перешедших пункт пропуска «Рафах» 100 россиянах.

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    11 декабря 2023, 17:56
    Минобороны: США изучали жителей Украины для разработки наступательных биологических программ
    Минобороны: США изучали жителей Украины для разработки наступательных биологических программ
    @ Mykola Tys/SOPA Images/Sipa US/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Документы, которые обнаружили в украинских лабораториях, свидетельствуют об опасном характере биологической деятельности Пентагона, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Как указал Кириллов во время брифинга по военно-биологической деятельности США, в ходе спецоперации ВС России смогли получить доступ к некоторым украинским биообъектам, среди которых были лаборатории в Рубежном, Северодонецке, Херсоне и их служебная документация. По его словам, ее анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, передает ТАСС.

    Он добавил, что подтвердились факты испытаний фармакологических препаратов на местном населении, а также вывоз в США биообразцов «для их возможного использования в наступательных биологических программах».

    Кириллов уточнил, что российские специалисты осуществили проверку четырех объектов на территориях ДНР и ЛНР. Он отметил, что Россия обнаружила в тайнике ветеринарной лаборатории населенного пункта Мангуш коллекцию эталонных штаммов микроорганизмов, которую отправили из Американской типовой коллекции, предназначенной для изучения экономически значимых заболеваний животных.

    Начальник войск РХБЗ пояснил, что полученные документы подтверждают изучение путей миграции птиц сотрудниками биосферного заповедника «Аскания-Нова» в Херсонской области. Также он подчеркнул, что уже установлены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа,  летальность которых при передаче человеку может достигать 40%.

    В конце ноября Кириллов заявил, что в ходе СВО зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления продуктов питания, которое явилось причиной гибели как минимум 15 человек.

    Ранее в Минобороны России заявляли, что США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях.

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    9 декабря 2023, 14:27
    Елена Зеленская попросила Запад продолжать помогать Киеву

    Елена Зеленская выступила с призывом не прекращать помощь Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Елена Зеленская на канале BBC обратилась к западным странам с просьбой не прекращать оказывать помощь Украине.

    «Нам очень нужна помощь…Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть», – цитирует РИА «Новости» ее слова.

    Также Зеленская добавила, что замедление темпов оказания поддержки представляет смертельную опасность для Украины.

    Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что прогресса в переговорах между администрацией президента США Джо Байдена и Конгрессом по согласованию новой помощи Украине пока нет.

    В США тем временем выступили против помощи Киеву из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления.

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    11 декабря 2023, 09:19
    В США допустили введение воинской обязанности

    AC: Американцы отказываются идти в армию из-за России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Действия американских властей могут привести к введению воинской обязанности в стране, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.

    По его словам, если американский внешнеполитический истеблишмент не откажется от цели «править миром», то в стране придется ввести воинскую обязанность, передает РИА «Новости».

    Как написал Бэндоу, вмешательство США в мировые конфликты, в том числе ситуацию на Украине, где США ведут «непрямую войну» с ядерной державой в лице России, отталкивает людей от добровольной воинской службы.

    Эксперт при этом предположил, что возвращение отмененного в 1973 году обязательного призыва на военную службу обернется снижением общих качеств вооруженных сил.

    Бэндоу добавил, что проблема набора в армию в США на фоне конфликтов становится все более острой.

    Ранее Bloomberg сообщил, что ВС США не хватает около 150 тыс. новобранцев, чтобы достичь установленной цели – 1,3 млн военнослужащих.

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    11 декабря 2023, 18:07
    Рар оценил шансы Орбана переубедить США помогать Украине

    Политолог Рар: На Западе формируется блок прагматиков, которые видят невыгодность помощи Украине

    Рар оценил шансы Орбана переубедить США помогать Украине
    @ JOHANNA GERON/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В западных странах постепенно растет число политиков, недовольных ходом украинского кризиса. В частности, американские республиканцы и представители Венгрии хотят вдохнуть прагматизм в обсуждение происходящего конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о планируемой встрече союзников Виктора Орбана с конгрессменами-республиканцами США.

    «Венгерские политики и американские конгрессмены-республиканцы за закрытыми дверями обсудят свое видение причин, по которым Россия и Украина до сих пор не сели за стол переговоров. Судя по настроениям в ведущих западных СМИ в части контрнаступления, консервативные и правые круги Штатов и ЕС начинают мыслить прагматично», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Вашингтон сталкивается с огромным количеством техники, безвозвратно утраченной в зоне боевых действий, а также видит опустошенные военные склады других членов НАТО. Все это говорит лишь о том, что в будущем конфликт потребует еще большего капиталовложения. Между тем экономика западных стран буксует», – уточняет он.

    «Виктор Орбан будет настаивать на том, что дальнейшего ослабления ЕС и США нельзя допустить. Вероятно, с этим согласятся многие представители Республиканской партии. Кроме того, на стороне Будапешта выступит и Братислава. Словакия также недовольна ситуацией, сложившейся вокруг Украины», – акцентирует политолог.

    «В целом в Восточной Европе постепенно приходит осознание собственной зависимости от российских ресурсов. Только Прибалтика отказывается это понимать, поскольку четко придерживается русофобских позиций. Всеобщая ставка на Германию, как на страну, способную возместить убытки от разрыва с Москвой, не сыграла», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно о планируемой встрече союзников Виктора Орбана с конгрессменами-республиканцами США. Об этом сообщает издание The Guardian. Отмечается, что мероприятие должно состояться в рамках консервативного форума центра Heritage Foundation, на который прибудут представители Венгерского института международных отношений и дипломатические представители страны в Вашингтоне.

    Ожидается, что в первый день здесь будет обсуждаться не только тема Украины, но и «трансатлантических культурных войн». После этого состоятся закрытые переговоры между американцами и венграми. При этом Орбан поддерживает уверенность в том, что законопроект «о помощи Украине» не пройдет в Конгрессе.

    В связи с этим премьер-министр также «пытается заблокировать помощь со стороны ЕС». Кроме того, в настоящий момент Будапешт предпринимает серьезные усилия по восстановлению отношений с республиканцами. Тем не менее, по мнению экспертов, Венгрия не сумеет оказать на США серьезное влияние в вопросе поддержки ВСУ.

    Планы Орбана всерьез беспокоят Владимира Зеленского. Накануне два лидера встретились в Аргентине на церемонию инаугурации президента Хавьера Милея. Их короткий разговор попал в трансляцию мероприятия. Диалог велся достаточно эмоционально, однако точно расслышать их слова на записи не представляется возможным.

    Как отмечает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале, инициатором беседы выступил именно Орбан. Однако не только Венгрия пытается вести политику, расходящуюся с проукраинским консенсусом ЕС. Так, власти Словакии выступили против переговоров о вступлении страны в союз. Об этом «Известиям» сообщил председатель комиссии по внешним отношениям парламента страны Мариан Кэри.

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    9 декабря 2023, 17:30
    Американский журналист заявил о попытках Байдена убедить американцев продолжать поддерживать Киев

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден будет продолжать пытаться убедить американцев поддерживать Украину, пугая тем, что иначе российский лидер Владимир Путин «пойдет захватывать Европу», заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире YouТube-канала Redacted.

    Моррис при этом отметил, что в Белом доме стараются не говорить об Украине как о самой коррумпированной стране в мире, передает РИА «Новости».

    Ведущий отметил, что главное по логике Байдена – не дать Путину одержать победу в конфликте.

    Напомним, в ходе обсуждения выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Соответствующий законопроект не прошел даже процедурное голосование.

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    11 декабря 2023, 09:38
    WSJ: В Европе заявили о росте тревоги из-за пустых военных арсеналов

    Tекст: Кристина Цыцура

    В странах Европы растет тревога из-за ослабленного состояния вооруженных сил и пустых военных арсеналов, так как США все больше занимает изоляционистскую позицию в конфликте на Украине, пишет The Wall Street Journal.

    Отмечается, что страны Запада не видят «непосредственной военной опасности для Европы со стороны России», пока конфликт на Украине продолжается. Но «если Россия в конечном итоге победит на Украине», то мало кто сомневается в способности Москвы перевооружить и создать проблемы в других места, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.

    На этом фоне в странах Европы «растет тревога», так как Вашингтон занимает все более изоляционистскую позицию по Украине, уточняет WSJ.

    Это связано со слабым промышленным потенциалом Европы. Нарастить военные мощности представляется «непростой задачей» из-за бюджетных ограничений. В качестве примера газета приводит Британию и Францию, чьи военные арсеналы сильно сократились.

    Ранее в Конгрессе США предложили выделить 600 млн долларов на военную помощь Киеву.

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    Русские жители начинают мстить латвийскому государству

    «Свинское» (как прямо сказал президент Путин) обращение латвийских властей по отношению к русским жителям этой страны стало приносить закономерный результат. Русские стали «голосовать ногами», то есть попросту бежать из Латвии, которая и без того переживает демографический кризис. За ними иногда бегут даже этнические латыши – и более того, разжигаемая Латвией этническая ненависть стала приводить к трагедиям. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

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