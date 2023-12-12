Российский экономист смог прилететь в США без паспорта, визы и авиабилета

Российский экономист не смог объяснить властям США, как ему удалось прилететь в страну без паспорта, визы и авиабилета

Tекст: Антон Антонов

Очигава был задержан 4 ноября на пункте паспортного контроля аэропорта. Его не было в списках пассажиров, у него не было заграничного паспорта и въездной визы. Очигава сказал, что не помнит, как попал на борт самолета авиакомпании SAS и как прошел проверки в аэропорту Копенгагена, передает РИА «Новости».

В документе ФБР сообщается, что Очигава – кандидат наук в области экономики и маркетинга, который «работал в России много времени назад». Как следует из документа, сам Очигава рассказал, что «не спал три дня и не понимает, что происходит».

В багаже Очигавы обнаружили внутренние «удостоверения личности» России и Израиля, также есть частичная фотография паспорта на мобильном телефоне с его именем, датой рождения и номером документа.

В авиакомпании SAS рассказали, что Очигава попал на самолет, не предъявив посадочного талона. Он занял место, которое не было распределено между пассажирами. В пути Очигава ходил по салону, пытался разговаривать с другими пассажирами, но те его игнорировали. Также сообщается, что Очигава «просил по две порции в каждый сеанс приема пищи». Кроме того, он хотел «съесть шоколад, который принадлежал членам экипажа».

В американском суде Очигаву обвинили в проезде на борту самолета без документов. Он взят под сражу.