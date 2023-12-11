Боррель: «Гарантии безопасности» для Украины – в расширении поставок оружия

Боррель: «Гарантии безопасности» ЕС для Украины заключаются в расширении поставок оружия

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Украине будут предоставлены продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС, министры также обсудят, как расширить поддержку Киева со стороны Евросоюза, передает ТАСС.

Боррель добавил, что должен получить полномочия представить на саммите гарантии безопасности, которые главным образом заключаются в расширении Европейского фонда мира (через который Брюссель финансирует поставки оружия Киеву).

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет.