Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.0 комментариев
Западные лидеры звонили в Киев после интервью Залужного о ситуации на фронте
Несколько западных лидеров звонили в Киев после выхода интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на фронте, пишет Financial Times.
Отмечается, что многих удивила откровенность Залужного – и речь идет не только об украинцах, но и западных политиках, которые решили сразу позвонить в Киев, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале ноября Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Он отметил, что «по учебникам НАТО» ВСУ должны уже были «повоевать» в Крыму.