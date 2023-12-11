Помощь Украине посчитали чрезмерной почти половина избирателей в США

Financial Times сообщила, что почти половина избирателей в США сочли траты Вашингтона на поддержку Украины чрезмерными

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Financial Times, 48% сочли, что «США тратят «слишком много» на Украину. При этом среди избирателей-республиканцев так думает 65%, передает РИА «Новости».

27% сказали, что Вашингтон тратит «правильную сумму», 11% считают, что следует тратить больше, передает ТАСС.

При этом помощь Израилю чрезмерной посчитали 40% избирателей. 30% решили, что расходы США на поддержку Израиля, являются достаточными.

Исследователи объясняют такие результаты обеспокоенностью из-за состояния американской экономики. Только четверть респондентов назвали его хорошим или отличным.

Опрос проходил 5–6 декабря, в нем приняли участие более 1 тыс. зарегистрированных избирателей в США. Погрешность оценивается в 3,1 процентных пункта.

Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в том числе касающийся ситуации с мигрантами на границе США. Республиканцы и демократы не могут договориться по данному пункту, в результате обсуждение переросло в скандал.



