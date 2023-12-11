Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.22 комментария
Помощь Украине посчитали чрезмерной почти половина избирателей в США
Financial Times сообщила, что почти половина избирателей в США сочли траты Вашингтона на поддержку Украины чрезмерными
Военную и финансовую помощь Украине считают чрезмерной почти половина избирателей в США, следует из данных опроса, проведенного Мичиганским университетом.
Как пишет Financial Times, 48% сочли, что «США тратят «слишком много» на Украину. При этом среди избирателей-республиканцев так думает 65%, передает РИА «Новости».
27% сказали, что Вашингтон тратит «правильную сумму», 11% считают, что следует тратить больше, передает ТАСС.
При этом помощь Израилю чрезмерной посчитали 40% избирателей. 30% решили, что расходы США на поддержку Израиля, являются достаточными.
Исследователи объясняют такие результаты обеспокоенностью из-за состояния американской экономики. Только четверть респондентов назвали его хорошим или отличным.
Опрос проходил 5–6 декабря, в нем приняли участие более 1 тыс. зарегистрированных избирателей в США. Погрешность оценивается в 3,1 процентных пункта.
Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в том числе касающийся ситуации с мигрантами на границе США. Республиканцы и демократы не могут договориться по данному пункту, в результате обсуждение переросло в скандал.