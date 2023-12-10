Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.8 комментариев
Лавров пообещал служить стране столько, сколько потребуется
Глава МИД России Сергей Лавров на форуме в Дохе, заявил, что служит стране столько, сколько она в нем нуждается.
Лавров в онлайн-формате участвовал в форуме в Дохе. Один из журналистов отметил, что в марте 2024 года исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова на пост главы МИД, он поинтересовался, как долго, по его мнению, он будет оставаться в этой должности, передает РИА «Новости».
Лавров ответил, что служит своей стране столько, сколько он ей нужен.
Ранее Лавров во время пресс-конференции в Скопье призвал журналистку Deutsche Welle* (признано в России иноагентом) не искажать его слова и заявил, что не будет «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента