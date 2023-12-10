Лавров пообещал служить стране столько, сколько потребуется

Tекст: Ольга Иванова

Лавров в онлайн-формате участвовал в форуме в Дохе. Один из журналистов отметил, что в марте 2024 года исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова на пост главы МИД, он поинтересовался, как долго, по его мнению, он будет оставаться в этой должности, передает РИА «Новости».

Лавров ответил, что служит своей стране столько, сколько он ей нужен.

Ранее Лавров во время пресс-конференции в Скопье призвал журналистку Deutsche Welle* (признано в России иноагентом) не искажать его слова и заявил, что не будет «разжевывать» прессе, как нужно подавать информацию.