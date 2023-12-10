Коммунальная авария оставила без отопления 28 тыс. саратовцев

Tекст: Валерия Городецкая

По информации прокуратуры Саратовской области, авария произошла на улице Куприянова Ленинского района Саратова на теплосетях диаметром 1200 миллиметров. В результате без отопления остались более 140 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 28 тыс. человек, сообщило ведомство в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

«В настоящее время филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс» ведутся работы по устранению последствий аварии, подключению указанных объектов по временной схеме теплоснабжения», – говорится в сообщении. В саратовском филиале ПАО «Т Плюс» уточнили, что дефект трубопровода был обнаружен при проведении планового обхода.

В связи с коммунальной аварией прокуратура Саратова организовала проверку. Прокурор региона взял на контроль ход проведения ремонтных работ и возобновление подачи отопления и горячей воды в дома.

В ноябре около семи тысяч жителей Краснодара остались без электроснабжения и горячей воды в результате аварии.