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Самолет в Якутии вернулся в аэропорт вылета из-за неубравшегося шасси
Самолет «Ираэро» вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси в Якутии
Самолет авиакомпании «Ираэро», выполнявший рейс по маршруту Талакан (Якутия)-Иркутск, вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По сообщению ведомства, в воскресенье в 12.49 (06.49 мс) экипаж самолета авиакомпании «Ираэро», выполнявшего рейс Талакан-Иркутск, сообщил о невозможности уборки шасси и вернулсяы в аэропорт вылета, передает ТАСС.
Воздушное судно, на борту которого находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа благополучно приземлилось в аэропорту Талакан.
Ранее самолет с разгерметизированной кабиной приземлился в Минеральных Водах.