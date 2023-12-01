Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».2 комментария
Израиль вернулся к полномасштабным боевым действиям в Газе
«Галей ЦАХАЛ»: Израиль возвращается к полномасштабным боевым действиям в Газе
Израильские военные возобновляют полномасштабные боевые действия в Газе, переговоры об освобождении заложников пока не ведутся, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на неназванный источник в израильских политических структурах.
По его словам, Израиль возвращается к полномасштабным боевым действиям, переговоров об освобождении заложников не ведется, передает ТАСС.
Как сообщила армейская пресс-служба, истребители ЦАХАЛа в настоящее время наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа.
Ранее армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.