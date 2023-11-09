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Депутат: В России создаются новые формы помощи детям с онкологическими заболеваниями
Зампред Госдумы Анна Кузнецова: Решения президента помогли тысячам мальчишек и девчонок победить тяжелые заболевания
Именно Владимир Путин стоял у истоков создания Центра имени Димы Рогачева, который стал неотъемлемой частью комплексной медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями, сказала газете ВЗГЛЯД зампред Госдумы Анна Кузнецова. В среду Владимир Путин пообщался с пациентами этого центра и осмотрел новый корпус ядерной медицины.
«Решение о создании детского онкологического центра было принято в 2005 году после встречи с 10-летним мальчиком Дмитрием Рогачевым, который боролся с тяжелым недугом. Позже в честь него и был назван центр. Благодаря этим решениям президента, объединились лучшие специалисты в поиске новых методов лечения тяжелых заболеваний», – отмечает Анна Кузнецова, зампред Госдумы.
Центр имени Димы Рогачева стал неотъемлемой частью комплексной медпомощи детям с онкологическими заболеваниями, которая включает и другие центры, созданные также при поддержке Владимира Путина, добавляет Кузнецова. «Сейчас в стране действуют 11 федеральных и 99 региональных медицинских учреждений, в которых оказывается помощь детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями», – отметила зампред Госдумы.
По ее словам, внедрение инноваций, высокий профессионализм сотрудников, большая работа по организации профессионального обучения специалистов из регионов в совокупности с выстроенной системой образования детей, находящихся на длительном лечении в больнице, делает центр имени Димы Рогачева «уникальным, ведущим онкоцентром страны».
Она добавила, что в стране продолжают создаваться новые формы помощи детям с жизнеугрожающими, хроническими заболеваниями, в том числе онкологическими. «По поручению президента создан фонд «Круг добра». Таким образом, выстраивается многоуровневая система оказания медицинской помощи и поддержки, которая продолжает развиваться. Все это в комплексе помогает победить болезнь тысячам мальчишек и девчонок. Помогает готовить новых специалистов, разрабатывать и внедрять новейшие методы работы», – считает Кузнецова.
В среду Владимир Путин посетил открытие нового корпуса Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Президент зашел в палаты реабилитации и лечебной терапии, где пообщался с пациентами. Большинство ребят охотно отвечали на вопросы главы государства и просили о совместном фото.
Глава государства напомнил, что решение создания центра для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями ускорилось после знакомства с Димой Рогачевым, которому в шесть лет поставили диагноз «рак».
Новый высокотехнологический корпус центра был построен при содействии Росатома. В его составе современная клиника ядерной медицины полного цикла, созданном для проведения высокоточной диагностики по выявлению редких опухолей. Хирургическая активность отделения рассчитана на 800 и более операций в год. Также здесь будет действовать школа – в стационаре создана образовательная среда для длительно болеющих детей.