Многочисленные нарушения при строительстве канала на Вислинской косе выявили в Польше

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению портала, подтверждены многочисленные нарушения, допущенные при планировании, строительстве и наблюдении за проектом, передает ТАСС.

По его данным, стоимость строительства канала возросла с запланированных 880 млн злотых (около 220 млн долларов) до почти 2 млрд злотых (около 500 млн долларов). Кроме того, 213,4 млн злотых (около 53 млн долларов) были потрачены «с нарушением закона». В итоге, по утверждениям инспекторов НИК, «весь проект утратил экономическое значение».

Ранее на тот момент врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что решение польских властей прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу не связано с экономическими причинами, он нужен для переброски танков.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Польше нужен этот судоходный канал.