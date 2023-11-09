Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.2 комментария
Многочисленные нарушения при строительстве канала на Вислинской косе выявили в Польше
Инспекция Высшей контрольной палаты (ВКП) Польши выявила многочисленные нарушения при строительстве судоходного канала через отделяющую Гданьскую бухту от Калининградского залива Вислинскую косу, сообщает портал Business Insider Polska.
Согласно сообщению портала, подтверждены многочисленные нарушения, допущенные при планировании, строительстве и наблюдении за проектом, передает ТАСС.
По его данным, стоимость строительства канала возросла с запланированных 880 млн злотых (около 220 млн долларов) до почти 2 млрд злотых (около 500 млн долларов). Кроме того, 213,4 млн злотых (около 53 млн долларов) были потрачены «с нарушением закона». В итоге, по утверждениям инспекторов НИК, «весь проект утратил экономическое значение».
Ранее на тот момент врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что решение польских властей прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу не связано с экономическими причинами, он нужен для переброски танков.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Польше нужен этот судоходный канал.