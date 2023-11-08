Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.0 комментариев
Назван объем сэкономленных Индией средств на покупке нефти из России
За первые девять месяцев этого года Индия сэкономила около 2,7 млрд долларов, покупая нефть из России, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.
Данные министерства торговли Индии свидетельствуют, что с января по сентябрь страна закупила 69,06 млн тонн российской нефти, средняя цена составила 525,6 доллара за тонну с учетом расходов на перевозку и страхование, пишет Reuters, передает РБК.
При этом средняя цена нефти из Ирака составила 564,46 доллара за тонну. Таким образом, закупая российскую нефть вместо иракской, Нью-Дели сэкономил 2,7 млрд долларов. Отмечается, что Индия является третьим по величине импортером и потребителем нефти, на фоне антироссийских санкций она стала крупнейшим покупателем этого сырья из России.
Ранее Индия решила увеличить поставки коксующегося угля из России.