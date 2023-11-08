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    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда появился Гитлер

    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    22 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    19 комментариев
    8 ноября 2023, 21:01

    Назван объем сэкономленных Индией средств на покупке нефти из России

    Назван объем сэкономленных Индией средств на покупке нефти из России
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    За первые девять месяцев этого года Индия сэкономила около 2,7 млрд долларов, покупая нефть из России, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты.

    Данные министерства торговли Индии свидетельствуют, что с января по сентябрь страна закупила 69,06 млн тонн российской нефти, средняя цена составила 525,6 доллара за тонну с учетом расходов на перевозку и страхование, пишет Reuters, передает РБК.

    При этом средняя цена нефти из Ирака составила 564,46 доллара за тонну. Таким образом, закупая российскую нефть вместо иракской, Нью-Дели сэкономил 2,7 млрд долларов. Отмечается, что Индия является третьим по величине импортером и потребителем нефти, на фоне антироссийских санкций она стала крупнейшим покупателем этого сырья из России.

    Ранее Индия решила увеличить поставки коксующегося угля из России.

    7 ноября 2023, 10:18
    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Спикер МИД Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия

    Захарова отреагировала на заявление Израиля о применении ядерного оружия
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заявление в Израиле о ядерном оружии вызвало много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В эфире «Соловьев Live» она отметила, что такое заявление вызвало огромное количество вопросов, передает РИА «Новости».

    «Вопрос номер один – получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?» – отметила Захарова.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта.

    Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы на сектор Газа.

    Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Коментарии (8)
    6 ноября 2023, 15:55
    WSJ: Потолок цен на нефть из России теряет эффективность
    WSJ: Потолок цен на нефть из России теряет эффективность
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Установленное ограничение стоимости для российской нефти, введенное G7, утрачивает свою эффективность, доходы от газа и нефти в бюджете России возросли, пишет Wall Street Journal.

    Газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем, указывает Wall Street Journal, передает РИА «Новости».

    Это говорит о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продаж энергоносителей сократились.

    В JPMorgan Chase отметили, что потолок цен на нефть перестал быть эффективной мерой, по мере роста экспорта улучшается торговое положение России, это способствует снижению давления на рубль, который в последнее время стабилизировался к доллару.

    В конце сентября Белый дом заявил, что Запад не планирует снимать потолок цен на нефть для России.

    Коментарии (4)
    8 ноября 2023, 13:51
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    Страны G7 отказались разблокировать активы России без компенсаций для Украины
    @ Hannes P Albert/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Страны «Группы семи» (G7) не станут возвращать России замороженные в начале спецоперации активы до тех пор, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине, следует из заявления глав МИД «Семерки» по итогам встречи в Токио.

    В коммюнике указано, что суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными в соответствии с правовыми системами стран-участниц, передает ТАСС.

    Также стало известно, что представители 31 страны присоединились к инициативе G7 о долгосрочной поддержке Украины в вопросе безопасности.

    Ранее страны «Группы семи» пообещали «серьезные последствия» странам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине.

    Коментарии (15)
    7 ноября 2023, 16:21
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    Анонсирована эвакуация россиян из сектора Газа в ближайшие дни
    @ Bashar Taleb/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни, заявил дипломатический источник РИА «Новости».

    Россия надеется, что израильская сторона не будет препятствовать вывозу россиян из палестинского анклава, добавил диписточник, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле рассказали о работе над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас достаточно много желающих покинуть Газу, Москва находится в контакте со всеми сторонами, которые должны согласовать возможность выезда россиян.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






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    13 комментариев


    Коментарии (20)
    7 ноября 2023, 19:55
    При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек

    Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели шести человек в результате обстрела со стороны ВСУ

    При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибли шесть человек
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

    По предварительной информации, украинский снаряд попал в здание Управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев, произошло обрушение перекрытий, шесть человек погибло, сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Подробные данные о случившемся выясняются, добавил Кулемзин.

    Ранее ВСУ обстреляли центр Донецка, пострадали пять мирных жителей.

    Коментарии (23)
    7 ноября 2023, 12:08
    Премьер Румынии обрисовал будущее Европы при победе России над Украиной

    Премьер Румынии Чолаку заявил, что в ЕС появятся копии Путина в случае победы России над Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Европейским странам необходимо объединиться в поддержке Украины, в обратном случае Россия победит в конфликте, после чего правые и популистские силы в ЕС станут сильнее, заявил премьер-министр Румынии Марсель Чолаку.

    По его словам, румынские власти продолжат оказывать помощь Украине, несмотря на политические издержки, так как сейчас не так важны по сравнению с тем прецедентом, который может создать победа России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

    «Можете ли вы представить, сколько похожих на президента России Владимира Путина политиков мы получим среди европейских популистов?» – отметил Чолаку.

    Также политик заверил, что Румыния продолжит оказывать многоплановую помощь Украине, несмотря на демонстрацию рядом европейских союзников «усталости» от украинского конфликта.

    Кроме того, касательно военного столкновения Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС, Чолаку выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке завершится раньше, чем российская спецоперация на Украине.

    Ранее во Франции возмутились отказом президента Владимира Зеленского от переговоров с Москвой.

    Коментарии (0)
    7 ноября 2023, 10:59
    В России разъяснили, кого коснется изменение стоимости энергопотребления

    Замглавы Минэнергетики Сниккарс разъяснил, кого коснется изменение стоимости энергопотребления после введения диффтарифа

    Tекст: Александра Юдина

    Изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется потребителей, которые используют электроэнергию для майнинга и в коммерческих целях и энергопотребление которых существенно выше среднего значения по региону, сообщил замглавы Минэнергетики Павел Сниккарс.

    По его словам, вероятное внедрение диффтарифов принимается властями области самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан, передает ТАСС.

    При этом изменение стоимости при внедрении дифференцированных тарифов коснется только тех потребителей, которые потребляют электроэнергию существенно выше среднего значения по области, использующих ее для майнинга и в коммерческих целях.

    «Меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий», – сказал замминистра.

    Тарифы для населения планируется установить с учетом ограничения предельных уровней, а конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы.

    Напомним, федеральная антимонопольная служба России предлагает с 1 января следующего года устанавливать в российских регионах дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения, если регион захочет увеличить размер перекрестного субсидирования – доплату бизнеса за снижение тарифов для населения.

    Ранее правительство России предложило инициативу по переводу населения регионов на новые тарифы на электроэнергию с учетом объемов потребления.

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    6 ноября 2023, 12:30
    В Казахстане назвали дату визита Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба президента Казахстана раскрыла дату предстоящего визита российского лидера Владимира Путина в Астану.

    По информации пресс-службы главы Казахстана, Путин по приглашению казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева посетит Астану 9 ноября, передает РИА «Новости».

    В рамках поездки запланировано проведение переговоров Путина и Токаева. Президенты обсудят актуальные вопросы стратегического партнерства, а также в режиме видео-конференц-связи примут участие в XIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Костанае.

    Ранее президент России Владимир Путин оценил отношения России и Казахстана.

    Коментарии (3)
    6 ноября 2023, 10:54
    Российские десантники уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ под Артемовском

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы Воздушно-десантных войск (ВДВ) нанесли удар по командно-наблюдательному пункту (КНП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Российские военнослужащие уничтожили украинский командно-наблюдательный пункт, используя 122-мм гаубицу Д-30, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Уничтоженный КНП располагался в одном из полуразрушенных домов в серой зоне.

    «Артиллеристы-десантники вели стрельбу осколочно-фугасными боеприпасами с закрытой огневой позиции, находящейся на удалении около восьми километров. В результате точного попадания командно-наблюдательный пункт ВСУ с личным составом был уничтожен», – сообщили в Минобороны.

    Ранее ВС России нанесли удар по арсеналу с ракетами ВСУ в Черниговской области.

    Коментарии (0)
    8 ноября 2023, 13:29
    Страны G7 пригрозили последствиями за поддержку действий России на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Страны Группы семи (G7) пообещали «серьезные последствия» странам, которые продолжат оказывать поддержку России и ее действиям на Украине, следует из заявления глав МИД «Большой семерки» в Токио.

    В тексте заявления указано, что представители Запада призывают третьи стороны прекратить материальную поддержку «российской агрессии», в противном случае они столкнутся с серьезными последствиями», передает ТАСС.

    Тем не менее представители G7 не согласовали конкретных решений о санкциях против алмазов из России. В частности, участники договорились только «активизировать консультации».

    «С целью снизить доходы России от экспорта мы намерены активизировать консультации по энергетике, металлам, а также неиндустриальным алмазам, которые добыты, обработаны или произведены в России», – следует из заявления.

    Ранее страны G7 выразили сожаление в связи с отзывом ратификации ДВЗЯИ Россией.

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    7 ноября 2023, 19:29
    ЦБ спрогнозировал снижение инфляции в России в следующем году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постепенное снижение годовой инфляции в России ожидается весной 2024 года, следует из доклада о денежно-кредитной политике Банка России (ЦБ).

    Инфляция будет снижаться по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок, говорится в докладе, передает ТАСС.

    «В дальнейшем расширение спроса будет соответствовать темпам прироста внутренне ориентированного выпуска и поэтому не будет вызывать повышенного роста цен», – отмечается в документе. Прогнозный диапазон по инфляции на 2023 год повышен до 7-7,5%.

    Ранее ЦБ назвал среднюю ключевую ставку в России до конца 2023 года.

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    7 ноября 2023, 17:52
    Мирные жители пострадали в результате обстрела ВСУ центра Донецка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины во вторник обстреляли центр Донецка, в результате пострадали пять мирных жителей.

    Обстрелу подвергся густонаселенный район Донецка, в котором находится транспортная развязка, крупные торговые центры и больницы, передает РИА «Новости». Всего прозвучало по меньшей мере три-четыре взрыва.

    Ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что украинские войска выпустили из РСЗО по центру Донецка как минимум пять снарядов.

    На прошлой неделе в результате украинского обстрела Буденновского района Донецка погиб сотрудник МЧС.

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    7 ноября 2023, 08:15
    Нефть подешевела на фоне неоднозначных факторов

    Мировые цены на нефть снизились на фоне неоднозначных факторов

    Мировые цены на нефть во вторник снизились: инвесторы оценивают разнонаправленные факторы, включая усилия ОПЕК+ по снижению добычи, а также перспективы спроса и риски перебоев поставок.

    Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.40 снижалась на 0,58%, достигая 84,69 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,53%, до 80,39 доллара, передает РИА «Новости».

    Трейдеры в данный момент оценивают решение о продлении добровольных сокращений добычи в России и Саудовской Аравии. Поддерживающим фактором остаются и связанные с ближневосточным конфликтом риски.

    Эксперты также продолжают следить за тем, как на спрос может повлиять монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, так как американский Центробанк сохраняет высокой ключевую ставку.

    Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая, являющегося крупным потребителем нефти. Экспорт КНР в октябре сократился на 6,4% год к году вместо ожидаемого уменьшения на 3,3%, а импорт неожиданно поднялся на 3%, при том, что прогнозировалось снижение на 4,8%.

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    7 ноября 2023, 19:11
    Депутат: Всем настоятельно рекомендую приходить на выставку «Россия» с детьми

    Депутат Госдумы Якубовский оценил открытость и доступность выставки «Россия» на ВДНХ

    Депутат: Всем настоятельно рекомендую приходить на выставку «Россия» с детьми
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Площадки выставки «Россия» на ВДНХ открыты для всех, но экспозицию целиком во всех павильонах за один день пройти невозможно. На это нужно как минимум несколько посещений, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Якубовский. Ранее сообщалось, что выставку-форум «Россия» за три дня посетило почти 450 тыс. человек.

    «Я был в субботу на открытии выставки, мы представляли экспозицию родной Иркутской области, где присутствовали губернатор региона Игорь Кобзев и практически все мои коллеги. Даже я, с учетом погруженности в особенности региона, узнал об Иркутской области немало нового. В целом же могу сказать: посетители выставки, в том числе и я, испытали настоящий восторг от мероприятий на ВДНХ», – поделился впечатлениями Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

    «Конечно, всю экспозицию выставки во всех павильонах за один день пройти невозможно. На это нужно как минимум несколько посещений. И тут еще нужно учитывать, что экспозиция будет регулярно обновляться. Поэтому я всем настоятельно рекомендую приходить на ВДНХ с детьми. Туда приходит очень много школьников, студентов и это отрадно – подрастающее поколение хочет знать про свою страну, хочет изучать, как живут люди в других регионах. Это один из лучших способов воспитания патриотизма в детях», – подчеркнул собеседник.

    «Отдельно отмечу: площадки выставки открыты для всех. Туда можно подходить, смотреть, принимать участие в розыгрышах и интерактивах, в разнообразной анимации и культурных программах. Кстати, от каждого региона приехали представители исполнительной и законодательной властей. Они свободно общались с людьми. Мы видим реализацию общегосударственного курса на открытость власти», – детализировал парламентарий.

    Гостями открывшейся 4 ноября Международной выставки-форума «Россия» в первые три дня работы стали 448 тыс. человек. Это рекордный для ВДНХ показатель. На территории ВДНХ в Москве состоялись концерты, образовательные мероприятия и мастер-классы, открытия новых павильонов и презентации. Как писала газета ВЗГЛЯД, выставка «Россия» объединила лучшие достижения страны за 20 лет. До закрытия выставки – до 12 апреля 2024 года – по словам организаторов, ее успеют посетить не меньше 20 млн человек.

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    7 ноября 2023, 18:54
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система ПВО во вторник сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Министерство обороны России.

    «Сегодня около 17.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале. Дежурными средствами ПВО беспилотник был сбит.

    Утром 7 ноября российская ПВО сбила и перехватила над Крымом и Черным морем 17 украинских БПЛА.

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

      Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

      0 комментариев
    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Откуда появился Гитлер

      8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

      22 комментария
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

      Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

      19 комментариев
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    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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