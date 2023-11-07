Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Индия решила увеличить поставки коксующегося угля из России
Reuters: Индия хочет увеличить поставки коксующегося угля из России
Глава сталелитейного управления Индии (Steel Authority of India Limited, SAIL) Амаренду Пракаш заявил, что страна хотела бы увеличить закупки российского коксующегося угля и ожидает четыре партии сырья из России до конца года, сообщает Reuters.
По словам Пракаша, в заканчивающемся в декабре квартале в южноазиатскую республику из России прибудет четыре партии коксующегося угля весом 75 тыс. тонн каждая, передает ТАСС.
Всего с апреля этого года SAIL поставило из России восемь партий коксующегося угля, который является главным компонентом сталелитейного производства. Кроме России, его крупными импортерами в Индию являются Австралия и США. Объемы закупок индийцами этого сырья с апреля по август текущего финансового года составили 25,7 млн тонн.
Ранее источники Reuters сообщили, что индийское руководство недовольно тем, что подконтрольные государству компании используют китайские юани для покупки нефти у России, из-за чего возникают задержки с оплатой.