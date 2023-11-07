Индия решила увеличить поставки коксующегося угля из России

Reuters: Индия хочет увеличить поставки коксующегося угля из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Пракаша, в заканчивающемся в декабре квартале в южноазиатскую республику из России прибудет четыре партии коксующегося угля весом 75 тыс. тонн каждая, передает ТАСС.

Всего с апреля этого года SAIL поставило из России восемь партий коксующегося угля, который является главным компонентом сталелитейного производства. Кроме России, его крупными импортерами в Индию являются Австралия и США. Объемы закупок индийцами этого сырья с апреля по август текущего финансового года составили 25,7 млн тонн.

Ранее источники Reuters сообщили, что индийское руководство недовольно тем, что подконтрольные государству компании используют китайские юани для покупки нефти у России, из-за чего возникают задержки с оплатой.