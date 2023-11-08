Путин поручил Газпрому разработать дорожную карту по газификации Биробиджана

Лавров отметил способность Путина творчески решать сложные ситуации

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе обсуждения у министра спросили, кого он считает своим наставником. Лавров признался, что когда работаешь с президентом, то очень многое от него получаешь. Министр продолжает наблюдать, как Путин инициативно и творчески реагирует на непростые ситуации, порой находя решения, о которых ты сам не всегда можешь догадаться, передает ТАСС.

Лавров также рассказал о своих давних наставниках: начальнике отдела международных экономических организаций МИД РФ Алексее Нестеренко и после СССР в Шри-Ланке Рафике Нишанове.

При этом главное профессиональное созревание главы МИД состоялось, когда он работал постоянным представителем в Нью-Йорке. Там, по словам министра, Евгений Примаков очень многому его научил.

Помимо этого, Лавров рассказал, что Россия, находясь под западными санкциями, обрела способность вести диалог и одновременно сохранять свой суверенитет.

Он отметил, что санкции существовали всегда, но их ожесточенность и всеохватность полностью проявились после того, как Запад спровоцировал госпереворот на Украине.

Россия, добавил глава МИД, больше не может полагаться на тех партнеров, которые могут обмануть в любой момент. «Все то, что вы сейчас наблюдаете в работе российского правительства, в тех решениях, которые по вопросам нашего развития принимает президент, все то, что вы видите на потрясающей выставке «Россия», говорит о том, что мы неуклонно движемся в этом направлении», – сказал он.

При этом Москва оставляет дверь открытой для партнеров, которые «проявляют свою надежность и не пытаются использовать экономические отношения в своих эгоистичных интересах».

Также дверь остается открытой и для Запада. Если западные страны одумаются, то Россия оценит, «с чем они к нам придут», и будет принимать решение о продолжении диалога, исходя из этого.

Также Лавров заявил, что Россия готова к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы.