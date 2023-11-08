В Газу через КПП Рафах вошли 30 грузовиков с гуманитарным грузом

ЦАХАЛ назвал причину падения ракеты «Железного купола» на Израиль

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет газета Haaretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛа, в воскресенье ракета «Железного купола» была выпущена на перехват снаряда из сектора Газа, из-за неисправности фрагменты ракеты-перехватчика упали на территории еврейского государства, при этом все цели были сбиты, передает ТАСС. О пострадавших информации не поступало.

Ранее в соцсетях появились видео того, как ракета «Железного купола» упала на Израиль.