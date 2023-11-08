8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.8 комментариев
В Газу через КПП Рафах вошли 30 грузовиков с гуманитарным грузом
В сектор Газа въехали около 30 грузовиков с гумпомощью через КПП Рафах
Около 30 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа через КПП Рафах, сообщил источник.
Фуры пересекли контрольно-пропускной пункт в 11.00 по мосетрному времени (12.00 по Москве), передает РИА «Новости».
Напомним, источник сообщил, что эвакуация граждан России из сектора Газа начнется в ближайшие дни.