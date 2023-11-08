8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.0 комментариев
Взрывчатку в автомобиль Филипоненко в ЛНР заложили под сиденье водителя
Взрывчатку в автомобиль депутата парламента ЛНР Филипоненко заложили под сиденье водителя
Взрывчатку в автомобиль депутата народного совета (парламента) ЛНР, бывшего начальника управления народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко заложили под сидение водителя, сообщили в оперативных службах региона.
Как сообщил источник ТАСС, взрыв в машине Филипоненко прогремел, когда тот уже выехал на улицу Парашютную, взрывчатку заложили под водительским креслом.
В СК сообщили, что по факту было возбуждено дело о преступлении, подпадающем под п. «б» ч. 3 ст. 205 (теракт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).
Ранее в среду депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, ранее руководивший управлением народной милиции ЛНР, погиб в результате подрыва автомобиля в Луганске.