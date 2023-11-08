Израиль заявил о разработке с ЦРУ плана по спасению удерживаемых ХАМАС пленных

Армия Израиля заявила о разработке плана с ЦРУ по спасению удерживаемых ХАМАС пленных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению телеканала, ЦРУ работает с израильской разведкой над планами по спасению сотен заложников ХАМАС, передает РИА «Новости». Как заявил Хагари, в рамках визита в Израиль директор ЦРУ Уильям Бернс обсуждал вопрос о спасении пленных вместе с начальником генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.

Он добавил, что во время встречи были представлены материалы разведки, планы операций и другие данные, призванные содействовать освобождению заложников, а на каждого из заложников есть собственный разведывательный файл, который отслеживается.

Ранее представитель руководства движения Гази Хамад сообщил, что палестинское движение ХАМАС изъявило готовность к «полному компромиссу» по вопросу обмена пленными с Израилем.