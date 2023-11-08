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Израиль заявил о разработке с ЦРУ плана по спасению удерживаемых ХАМАС пленных
Армия Израиля заявила о разработке плана с ЦРУ по спасению удерживаемых ХАМАС пленных
ЦРУ вместе с израильской разведкой разрабатывает план по спасению сотен человек, удерживаемых ХАМАС, сообщает канал CNN со ссылкой на представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари.
Согласно сообщению телеканала, ЦРУ работает с израильской разведкой над планами по спасению сотен заложников ХАМАС, передает РИА «Новости». Как заявил Хагари, в рамках визита в Израиль директор ЦРУ Уильям Бернс обсуждал вопрос о спасении пленных вместе с начальником генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви.
Он добавил, что во время встречи были представлены материалы разведки, планы операций и другие данные, призванные содействовать освобождению заложников, а на каждого из заложников есть собственный разведывательный файл, который отслеживается.
Ранее представитель руководства движения Гази Хамад сообщил, что палестинское движение ХАМАС изъявило готовность к «полному компромиссу» по вопросу обмена пленными с Израилем.