В ХАМАС согласились пойти на «полный компромисс» с Израилем по заложникам

В ХАМАС заявили о готовности пойти на «полный компромисс» по вопросу обмена пленными с Израилем

Tекст: Александра Юдина

По его словам, представители движения хотят, чтобы «люди вернулись домой», в том числе и «заключенные» ХАМАСа, передает ТАСС.

«Мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников, как военных, так и гражданских лиц, и к освобождению всех узников из центров содержания в Израиле», – подчеркнул Хамад.

При этом представитель руководства движения указал на то, что Израиль «вряд ли согласится» на такой шаг. В частности, касательно ситуации вокруг конфликта в целом, Хамад выступил с утверждением, что группировка будет «продолжать борьбу против оккупации», так как «имеет на это законное право в соответствии с нормами международного права».

Накануне официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа в ходе операции против движения ХАМАС завершили окружение города Газа, который является крупнейшим населенным пунктом палестинского анклава.

Утром в пятницу Хагари сообщил, что израильская армия уже вошла в город Газа. Он отметил, что солдаты «уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия», и одерживают верх над ХАМАС.

В израильской армии также заявляли о ночных боях в секторе Газа. Так, силы ХАМАС обстреляли ЦАХАЛ противотанковыми ракетами и привели в действие несколько самодельных бомб.

