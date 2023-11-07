По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.7 комментариев
Латвия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Российского дипломата вызвали в МИД Латвии из-за обвинений в нарушении воздушного пространства
Временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков вызван в министерство иностранных дел республики из-за подозрений в нарушении российским самолетом латвийского воздушного пространства, сообщил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш.
По его словам, вчера якобы был установлен факт нарушения российским самолетом воздушного пространства Латвии. В связи с этим Зыкову в МИД республики была вручена нота протеста, передает ТАСС.
Напомним, Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство своих стран для самолетов России 27 февраля 2022 года.