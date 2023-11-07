Путин дал поручение по срокам работы над законом о технологической политике

Путин поручил не сдвигать «вправо» сроки работы над законом о технологической политике

Tекст: Ольга Никитина

Первый вице-премьер, в частности, рассказал об основных новеллах этого документа. По его словам, сейчас подготовка законопроекта находится «в высокой стадии».

«(Это) очень важно. Я прошу вас, продолжайте этим заниматься с тем, чтобы он (законопроект – прим. ВЗГЛЯД) у нас не ушел куда-нибудь «вправо», – поставил задачу президент, выслушав доклад Белоусова, передает ТАСС.

В августе «Коммерсант» писал о разработке в России законопроекта «О технологической политике, который, как ожидается, устранит разрыв между наукой и промышленностью с практикой «патентов на полку» и закупкой готовых технологических решений. Сообщалось, что документ может стать законом весной 2024 года и фактически позволит запустить в стране технологическую политику с учетом развития приоритетных технологий и развития инфраструктуры для свободного освоения перспективных технологий.

Эксперты в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечали ранее, что Россия становится одним из технологических лидеров мира.