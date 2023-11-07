Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.22 комментария
Шойгу: Россия отвергает диктат и политическое давление Запада
Шойгу: Россия отвергает политическое давление со стороны Запада во главе с США
Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны западных государств во главе с Соединенными Штатами, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу на переговорах с главнокомандующим армией Республики Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо в Москве заявил, что Запад перешел от дипломатии к шантажу и угрозам. По его словам, Россия с Никарагуа и другими единомышленниками намерена противодействовать этому, передает ТАСС.
Глава военного ведомства отметил, что Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, которые представляют взаимный интерес, включая сферу обороны.
Ранее глава МИД Никарагуа Денис Монкада назвал чествование нациста Ярослава Гуньки в канадском парламенте государственным преступлением.