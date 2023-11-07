  • Новость часаАПЛ «Красноярск» выполнила пуски ракет «Калибр» и «Оникс»
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    22 комментария
    Дмитрий Зиновьев Дмитрий Зиновьев Русский язык надо защищать от нас самих

    Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    14 комментариев
    7 ноября 2023, 13:30

    Шойгу: Россия отвергает диктат и политическое давление Запада

    Шойгу: Россия отвергает политическое давление со стороны Запада во главе с США

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны западных государств во главе с Соединенными Штатами, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на переговорах с главнокомандующим армией Республики Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо в Москве заявил, что Запад перешел от дипломатии к шантажу и угрозам. По его словам, Россия с Никарагуа и другими единомышленниками намерена противодействовать этому, передает ТАСС.

    Глава военного ведомства отметил, что Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, которые представляют взаимный интерес, включая сферу обороны.

    Ранее глава МИД Никарагуа Денис Монкада назвал чествование нациста Ярослава Гуньки в канадском парламенте государственным преступлением.

    5 ноября 2023, 14:14
    В США испугались за тихоокеанские базы из-за нового оружия России
    В США испугались за тихоокеанские базы из-за нового оружия России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оснастив истребители Су-57 крылатыми ракетами дальнего действия, Россия поставила под удар военные базы США на острове Гуам и на Гавайях, сообщили СМИ.

    Как пишет американский журнал Military Watch, единственная эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 ВВС России в октябре 2023 года получила новый класс крылатых ракет, дальность действия которых соответствует предполагаемой дальности действия ракет Х-101/102, установленных на российских стратегических бомбардировщиках, в 3500 километров, передает РИА «Новости».

    Как утверждает автор, первое боевое подразделение Су-57 будет базироваться на Дальнем Востоке, их ключевой потенциальной целью, по его мнению, станут американские военные объекты на Гуаме и Гавайях.

    В статье отмечается, что российские базы на Дальнем Востоке позволят дислоцировать Су-57 в радиусе действия, позволяющем нанести удар по Гуаму без дозаправки, а их размещение ближе к мысу Дежнева на Чукотке поставит под удар объекты на Гавайских островах. Издание также предупреждает о возможной угрозе для военных и промышленных объектов континентальной части США.

    Как говорится в статье, действуя над Тихим океаном, немного за пределами воздушного пространства Аляски, истребители могли бы при поддержке средств дозаправки в воздухе также удерживать в пределах досягаемости объекты в ключевых частях континентальной части США, включая жизненно важные промышленные объекты в Калифорнии.

    Как поясняет издание, хотя таким потенциалом уже обладают российские стратегические бомбардировщики, истребители, в отличие от них, могут быть развернуты в гораздо большем количестве при меньших потребностях в техническом обслуживании.

    Ранее источник сообщал, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Су-57 получат дополнительную скрытность.

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    6 ноября 2023, 14:43
    Лавров назвал условие диалога с Западом

    Лавров: Россия готова к диалогу с Западом при учете российских интересов

    Лавров назвал условие диалога с Западом
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия готова к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

    «Мы сохраняем при этом открытость и к прагматичному диалогу с западными странами, если они проявят готовность на деле, а не на словах учитывать наши интересы и взаимодействовать на основе взаимной выгоды и взаимного уважения», – сказал он, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, Запад, может быть, рано или поздно осознает бесперспективность нынешнего антироссийского курса. Но этот вопрос следует задавать нынешнему поколению руководителей прежде всего европейских стран, утративших стратегическое видение и слепо следующих в кильватере пагубной американской линии, полагает он.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что обострение на Ближнем Востоке было спровоцировано именно политикой США.

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    6 ноября 2023, 12:42
    В США признали главную ошибку властей относительно Путина

    Foreign Affairs: Власти США неверно поняли, как вести дела с Путиным

    В США признали главную ошибку властей относительно Путина
    @ Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти допустили ошибку относительно президента России Владимира Путина, поскольку не поняли, как с ним нужно вести дела, пишет издание Foreign Affairs.

    Отмечается, что если влиятельные политики США будут и дальше неправильно понимать Путина и считать, что единственный способ коммуникации с ним – демонстрация силы, то они рискуют спровоцировать прямой конфликт с Россией, передает Ura.ru.

    Вместо этого США следует искать пути дипломатического разрешения конфликта, включая переговоры и диалог с Москвой.

    Между тем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ и США находятся на нуле.

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    5 ноября 2023, 06:58
    АПЛ «Император Александр III» выполнила испытательный пуск «Булавы»

    АПЛ «Император Александр III» успешно выполнила пуск ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону на Камчатке

    АПЛ «Император Александр III» выполнила испытательный пуск «Булавы»
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Новая атомная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» успешно выполнила пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило, что ракетная стрельба была осуществлена в «штатном режиме из подводного положения», а «головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район». Пуск МБР стал последним пунктом государственных испытаний, далее ожидается принятие решения о приеме атомного ракетного подводного крейсера в состав ВМФ, передает ТАСС.

    В конце декабря 2022 года в Северодвинске подводный крейсер модернизированной серии проекта 955А («Борей-А») «Император Александр III» был спущен на воду. «Император Александр III» – седьмой ракетоносец этой серии.

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    7 ноября 2023, 13:11
    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    ТАСС: Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения, сообщил источник, близкий к Минобороны России.

    Источник ТАСС сообщил, что ЗРС С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Применение системы по авиации противника было успешным, добавил он.

    Официально информация пока не подтверждена.

    Ранее в Минобороны сообщили о массовом уничтожении авиации ВСУ благодаря связке двух систем: комплексов ПВО С-400 и самолета ДРЛО А-50.

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    7 ноября 2023, 09:34
    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности

    Власти США сочли зависимость от ядерного топлива из России «угрозой нацбезопасности»

    В США зависимость от ядерного топлива из России сочли угрозой нацбезопасности
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенным Штатам необходимо избавиться от зависимости от российского ядерного топлива, это представляет критическую угрозу национальной безопасности страны, считает руководитель американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф.

    Хафф отметила, что США должны избавиться от зависимостей в этой сфере, «особенно от России». Если Вашингтон не предпримет никаких действий, Россия «продолжит удерживать этот рынок», заявила Хафф в интервью газете Financial Times.

    По ее словам, это «действительно важно для национальной безопасности, климата и энергетической независимости» Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    Она уточнила, что около 20% топлива, которые используются американскими реакторами, идет по контрактам с российскими поставщиками. Это вызывает у чиновницы «серьезную озабоченность».

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, почему США никак не могут избавиться от российского ядерного топлива.

    Коментарии (9)
    6 ноября 2023, 05:26
    Вашингтон обвинили в попытке переложить заключение мира с Россией на Зеленского

    Figaro заявила о намерении США после поражения на Украине переложить заключение мира с Россией на Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    США потерпели поражение на Украине, сейчас они хотят переложить заключение мира с Россией на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы избежать позора, заявил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.

    Мид считает, что администрация Джо Байдена продолжит поддержкивать Киев, пока Зеленский не согласится на переговоры и отказ от территорий. Такая позиция даст США возможность «успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.

    Как полагает Мид, США уже потерпели на Украине два поражения: одним стало само начало российской специальной военной операции, другим – результаты украинского контрнаступления. Мид считает, что ситуация для Украины зашла в тупик, и не видит «перспектив победы Америки на Украине».

    Напомним, СМИ заявили, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.


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    7 ноября 2023, 13:34
    АПЛ «Красноярск» выполнила пуски ракет «Калибр» и «Оникс»
    АПЛ «Красноярск» выполнила пуски ракет «Калибр» и «Оникс»
    @ mil.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М шифр «Ясень-М» в ходе госиспытаний выполнила пуски крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» и сверхзвуковой ракеты «Оникс», сообщил близкий к Минобороны источник.

    Источник ТАСС сообщил, что пуск осуществлен из подводного положения из акватории Белого моря.

    Официальных сообщений на этот счет пока не поступало.

    Еще в августе сообщалось, что АПЛ «Красноярск» во время госиспытаний выполнит три учебно-боевых пуска крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс».

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    7 ноября 2023, 09:39
    СМИ нашли объяснение отказу главы МИД Турции от объятий с Блинкеном

    Hurriyet: Глава МИД Турции Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Блинкеном из-за невежливости

    Tекст: Александра Юдина

    Причиной отказа главы МИД Турции Хакана Фидана от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном стала ранее проявленная главой американской дипломатии невежливость, сообщила газета Hurriyet.

    В турецких СМИ и соцсетях распространены кадры со встречи Фидана и Блинкена, где видно, как после крепкого рукопожатия Блинкен пытается обнять Фидана, делая шаг вперед, но турецкий министр делает шаг назад и продолжает сжимать руку госсекретаря, передает РИА «Новости».

    Как полагает издание Hurriyet, в то время, когда машина Блинкена подъехала к зданию турецкого ведомства, Фидан вышел из машины и встал перед дверью министерства, как это делается для каждого приезжающего министра, при этом в то время, когда разговаривавший по телефону Блинкен не вышел из машины, Фидан вернулся в здание.

    После этого Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его.

    Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.

    Напомним, канал Sky News заявил, что поездка Блинкена по ближневосточным государствам обернулась провалом.

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    5 ноября 2023, 14:40
    В Кремле рассказали о росте усталости от украинской тематики в США

    Tекст: Ольга Иванова

    В США, как и в Европе, растет усталость от украинской тематики, Вашингтон не сможет бесконечно оказывать поддержку Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

    Он уточнил, что имеется в виду «финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием и боеприпасами», передает РИА «Новости».

    Песков убежден, что даже мощнейшие в плане экономики страны, например США, имеют свои проблемы, а потому не могут помогать бесконечно.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об истощении ассигнованных Конгрессом средств на помощь Киеву.

    В пятницу США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов.

    Между тем, американский телеканал NBC сообщил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Евросоюз и США не склоняют его к переговорам с Россией.

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    5 ноября 2023, 13:21
    Песков: Отношения России и США находятся на нуле

    Tекст: Валентина Григоренко

    Отношения между Россией и США сегодня находятся на нуле, но рано или поздно их придется возобновлять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

    Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину указал, что отношения РФ и США находятся на нуле или даже ниже нуля, но поскольку обе страны несут особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то со временем придется возобновить этот разговор, передает РИА «Новости». Отрывок интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Кроме того, пресс-секретарь президента РФ добавил, что к чему Россия не проявляла должного внимания раньше, сегодня непримиримо реагирует на вмешательство США во внутренние дела. «Это чувствуется и по настрою президента, и по тем командам, которые он дает, и конечно, все это будет реализоваться», – подчеркнул он.

    Песков, отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах могут произойти контакты лидеров РФ и США, отметил, что сворачивание российско-американских отношений произошло по инициативе американцев, для того, чтобы встреча президентов США и России однажды состоялась, лидер США Джо Байден должен будет в перспективе поменять свою позицию на более конструктивную.

    Он добавил, что общение президентов двух стран может произойти «при обоюдном желании и обоюдной готовности». Песков напомнил, что российский лидер неоднократно заявлял, что «готов к любым контактам».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции США против России являются продолжением политики Вашингтона на нанесение Москве стратегического поражения, но это недостижимо.

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    7 ноября 2023, 05:15
    В Госдепе заявили о приглашении всех участников АТЭС на саммит в Сан-Франциско

    Госдеп: Администрация США передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам АТЭС, включая Россию

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), включая Россию, заявил старшее должностное лицо США в АТЭС Мэтт Мюррей.

    На вопрос о том, было ли передано официальное приглашение на предстоящий саммит российской стороне, Мюррей сказал, что Соединенные Штаты пригласили на встречу лидеров «все экономики-участницы», передает ТАСС.

    По его словам, США будут выступать в роли хозяев встреч, опираясь как на дух и принципы АТЭС, так и на американские законы и нормы, включая санкции.

    Сотрудник Госдепартамента ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, как США отнеслись бы к применению другими участниками АТЭС таких же подходов, то есть учета собственных национальных санкционных и им подобных решений в отношении Вашингтона и тех или иных американских должностных лиц при рассылке приглашений на совещания форума.

    В прошлый четверг в Госдепе заявили о намерении обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию, в саммите в Сан-Франциско, но «с учетом санкций».

    Российский посол в США Анатолий Антонов подчеркивал, что Москва самостоятельно определит уровень представленности на предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско.

    Саммит АТЭС пройдет в Сан-Франциско 15–17 ноября.

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    5 ноября 2023, 12:33
    Володин поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил сотрудников и ветеранов военной разведки с профессиональным праздником, сообщается на сайте Госдумы.

    День военного разведчика отмечается в России в воскресенье.

    Володин поздравил всех сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником и заявил, что военная разведка вносит значимый вклад в защиту национальных интересов и суверенитета России и многое делает для обеспечения безопасности нашей страны, передает РИА «Новости».

    Спикер ГД отметил, что военные разведчики с честью исполняют свой долг, преданно служат Отечеству, проявляют мужество и героизм и эффективно решают самые сложные задачи.

    «Желаю успехов в службе, крепкого здоровья и всего наилучшего», – добавил Володин.

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    7 ноября 2023, 12:50
    Экономисты МВФ показали модель разделения мира на два торговых блока

    Экономисты МВФ построили модель, в которой мир разделился на два торговых блока

    Tекст: Александра Юдина

    Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока, где с одной стороны будут США и ЕС, а с другой – Россия и Китай.

    Эксперты отмечают, что в этом случае геоэкономическая фрагментация приведет к образованию двух никак не взаимодействующих лагерей, передает РИА «Новости».

    Специалисты рассказали, что в последнее время торговые ограничения в секторах сырьевых товаров и полупроводников, которые считаются критически важными для нацбезопасности и стратегической конкуренции, чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами.

    Также эксперты из МВФ указывают на то, что две крупнейшие экономики мира – США и Китай – в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров.

    По мнению специалистов, эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации – политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля.

    Кроме того, по прогнозам экспертов, сокращение доступа к экспортным рынкам может привести к взлету цен на многие товары, а некоторые окажутся в дефиците.

    При этом в МВФ считают, что при таком развитии событий больше всего пострадает восточный блок.

    Тем временем стало известно, что Россия и Китай нарастили товарооборот более чем на четверть, а доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%.

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    7 ноября 2023, 08:12
    При падении обломков БПЛА в Севастополе пострадал мужчина

    Губернатор Развожаев: Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА в Севастополе

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Севастополе пострадал мужчина, у него перелом руки, но жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что обломки БПЛА упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Кроме того, падение обломков зафиксировано в районе Качи.

    Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе, по данным губернатора, не зафиксировано.

    Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными средствами ПВО утром 7 ноября девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.

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