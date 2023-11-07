Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.7 комментариев
В Финляндии конфисковали недвижимость россиянина Алешина
STT: В Финляндии конфискована недвижимость россиянина Алешина ценой более 2,5 млн евро
Недвижимость находящегося под санкциями Евросоюза российского ученого и бизнесмена Бориса Алешина стоимостью более 2,5 млн евро арестована в Финляндии, сообщает агентство STT.
Согласно сообщению агентства, курортная недвижимость Алешина была конфискована агентством по взысканию долгов в Киркконумми по запросу министерства иностранных дел, передает РИА «Новости».
В соответствии с вынесенным решением у Алешина изъяты два смежных объекта недвижимости общей стоимостью более 2,5 млн евро, уточняется в сообщении.
Ранее Финляндия заморозила российские активы на 187 млн евро.