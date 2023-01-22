Финляндия заморозила российские активы на 187 млн евро

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22 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:26  |  vz.ru
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Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
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Почему Боррель споткнулся на «русском вопросе»

Сергей Лавров уже давно не видит в Жозепе Борреле достойного партнера Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В МИД сочли лицемерными слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал Сергея Лаврова за заявление о «русском вопросе». Такая острая реакция Запада на слова министра, уверены эксперты, произошла из-за того, что была задета внешнеполитическая идентичность англосаксонского мира. Лавров с помощью нескольких фраз сыграл на идеологическом поле западных оппонентов и продемонстрировал арьергардные бои между Россией и Европой. Подробности...
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Российская армия нашла слабое звено в украинской обороне

Степи Запорожской области становятся ареной активных боевых действий Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В пятницу пришло несколько сообщений о тактических успехах российских военных в Запорожской области на участке фронта между Гуляйполем и Каховским водохранилищем. Там, где в предыдущие месяцы СВО Российская армия укрепляла оборону, отмечено локальное продвижение. С чем связаны эти перемены и открывают ли они возможность освобождения Запорожья? Подробности...
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Стремление построить украинское национальное государство грозит потерей Закарпатья

Украинские власти демонстративно убрали венгерский символ у замка в Мукачево Keystone Press Agency/Global Look Press
Венгрия на высшем уровне подняла вопрос о нарушении прав закарпатских соотечественников властями Украины – от демонстративного уничтожения национальных символов до преследования активистов. Будапешт уже заручился моральной поддержкой как минимум одной из стран ЕС. Чем вызвана непримиримость Киева к не самому крупному, хотя и сплоченному нацменьшинству, и во что это может вылиться? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Что смог и чего не смог сделать Ленин

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
99 лет назад, 21 января 1924 года, умер Владимир Ленин. Этот русский революционер оказался одним из самых влиятельных людей своего времени. Именно Ленин во многом определил облик 20 века и продолжает определять облик века 21-го. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польша может стать полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. А полученный опыт могут распространить на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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«Подарок» от ЕС к годовщине СВО

Казахстан пройдет краш-тест

Обсуждение: 5 комментариев

Как болгары спасли Украину

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

  • Общаемся так же

  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

  • Общаемся реже

  • Перестали общаться

  • Не было контактов

  • Затрудняюсь ответить
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
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    НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении
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    Францию обязали вывести войска из Буркина-Фасо ВС России начали наступление по двум направлениям в Запорожской области Участницу конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не пустили на сцену В Израиле рассказали, как устроились Пугачева и Галкин

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    «ежедневно привозят трупы»


    Washington Post назвала две беды Западной Украины

    позиция премьера


    В Швеции назвали сожжение Корана законным, но неуместным актом

    Видео

    шпионский скандал


    Шведы проявили максимальную жестокость к «шпиону России»

    выборы в парламент


    Казахстан весной разыграет «русскую карту»

    Всемирный экономический форум


    Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

    «партия мира»


    Как России помочь «другой Украине»

    тайные поставки оружия


    Болгария вооружила Украину втайне от болгар

    Экономическая война


    Глеб Простаков: Скоро Евросоюз подсчитает запасы суверенитета

    Пусть догнивают


    Дмитрий Винник: Почему на Западе зло превратилось в добро

    Делим небо


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?

    Финляндия заморозила российские активы на 187 млн евро

    МИД Финляндии сообщил о заморозке российских активов почти на 190 млн евро

    22 января 2023, 16:08

    Текст: Валентина Григоренко

    Хельсинки заморозил активы России примерно на 190 млн евро, заявила начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара.

    Как сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация Yle, делами замороженных активов занимается управление по взысканию долгов, на данный момент ведомство заморозило активы на сумму 187 млн евро, передает РИА «Новости».

    Представитель финского МИД уточнила, что речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах и самолетах.

    Напомним, на Западе ведут настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Также страны Запада заблокировали около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством. Еврокомиссия заявила о планах использовать замороженные средства для инвестиций, а полученную прибыль, как утверждается, направят Украине.

    Арестович заявил об упущенном шансе Украины победить Россию
    Арестович заявил, что на Украине упустили шанс победить Россию
    		    21 января 2023, 17:47
    Фото: Alexey Arestovych/YouTube
    Текст: Вера Басилая

    Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни», заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

    Арестович в своем YouTube-канале рассказал, что у киевской власти начался внутренний «процесс грызни», о чем свидетельствует гибель главы украинского МВД Дениса Монастырского. Кроме того, он признал, что Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки, передает Ura.ru.

    «Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже, с 14 числа уже перестало быть на это похоже, очень сильно. Как вы думаете, оценку от Дуды, президента Польши, и не только он сказал про решающие месяцы, то вообще не известно, выживет ли Украина. Просто так было сказано или он на основе какой-то информации говорил об этом?», – цитирует РИА «Новости» Арестовича.

    Он подчеркнул, что, как бывший сотрудник офиса Зеленского, который имел доступ к информации, может утверждать, что Украина «находится в истории, неподконтрольной Киеву».

    Также Арестович считает, что Украина могла иметь превосходство, пока не начались внутренние разборки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД.

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    В Израиле рассказали, как устроились Пугачева и Галкин
    Соотечественники в Израиле рассказали, что Елизавета и Гарри Галкин учат иврит с репетиторами

    21 января 2023, 21:35

    Текст: Вера Басилая

    Уехавшая из России Алла Пугачева присматривает дом в Израиле, а дети Лиза и Гарри Галкины учатся в частной школе и изучают иврит с репетиторами, рассказали соотечественники.

    По словам соотечественницы из Герцлии, Гарика и Лизу Галкиных возит водитель в частную русско-еврейскую школу, которая находится в 30 минутах от места их проживания. Алла Пугачева проживает в доме брата своего мужа иноагента Максима Галкина в Кесарии.

    В школе, где учатся Галкины, большая часть занятий проводится на русском языке, но есть информация, что Пугачева будет переводить детей во французскую частную школу, пишет «Комсомольская правда».

    «Возможно, к новому учебному году подучат иврит получше, и выбор школ для них будет больше», – предположила соотечественница.

    Источники в Израиле сообщили, что обучение в частных школах в Израиле обходится в среднем в 600 тыс. рублей за учебный год. Также стало известно, что Пугачева с прошлого года выбирает дом и сама учит иврит с репетиторами.

    Напомним, Пугачева подтвердила, что уехала из России и находится в Израиле.

    Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая ранее уехала из России вместе со своими детьми, в ответ на негативные сообщения в свой адрес написала пост в своих социальных сетях, где упоминает о том, что «счастлива» от того, что ее ненавидят те люди, которых она всегда терпеть не могла. 

    До этого Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).

    Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из России и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета.

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    Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ
    Боец российского штурмового отряда объяснил различия в тактике ВСУ и наемников в Артемовске
    		    21 января 2023, 19:50
    Фото: Ashley Chan/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Воюющие на стороне Киева наемники, в отличие от ВСУ, не находятся постоянно на передовых позициях, но ведут себя более «дерзко», сообщил один из командиров ЧВК «Вагнер» в Артемовске.

    По словам военного, когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там ВСУ, а когда все замерзло, «приходят крутые ребята» – получают по щам и убегают, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что наемники ведут себя более дерзко на передовых позициях, чем ВСУ. Боец отметил, что России противостоят подразделения наемников из США, Британии, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева.

    Также командир штурмового отряда рассказал, что среди прочих, есть трофейные шевроны мусульман, скорее всего «турецких солдат».

    «Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-я бригада, спецподразделение «Хорт» десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника», – перечислил боец, демонстрируя коллекцию шевронов противника.

    Он уточнил, что в виде трофеев бойцы нередко забирают с поля боя вооружение. Это UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308, иностранные пулеметы Browning, которые теперь используются российской стороной.

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.

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    Коментарии (18)
    Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце
    		    21 января 2023, 19:00
    Фото: REUTERS/Nacho Doce
    Текст: Вера Басилая

    В Сети обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский стал носить обручальное кольцо на среднем пальце правой руки.

    Агентство Reuters опубликовало фотографию с траурной церемонии прощания с погибшими во время крушения вертолета сотрудниками МВД Украины. Политолог Алексей Чеснаков обратил внимание на то, что Владимир Зеленский, присутствовавший на похоронах, стал носить кольцо на среднем пальце правой руки.

    «Следите за пальцами. И за кольцами», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

    Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что ее муж вынужден носить оливково-зеленую футболку, а последний раз в пиджаке и при галстуке она его видела 24 февраля.

    Коментарии (18)
    ВС России начали наступление по двум направлениям в Запорожской области
    Рогов: Фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя
    		    22 января 2023, 10:34
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

    По словам Рогова, фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя, на которых идут активные боестолкновения, а инициатива находится в руках ВС России, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о тактических успехах ВС России на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем в Запорожской области.

    В частности, Минобороны России сообщило об освобождении войсками ВВО поселка Лобковое к северу от города Токмак (занятого российскими военными еще в марте прошлого года). Кроме того, Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» проинформировал о локальном успехе ВС России в пригороде города Орехова. 

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    Солдаты ВСУ пожаловались на скучающих по России жителей Купянска
    Economist: Жители Купянска настроены пророссийски и не помогают ВСУ
    		    21 января 2023, 17:02
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Вера Басилая

    Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, жители скучают по России и размещают фото украинской техники в российских соцсетях, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist.

    Исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин заявил, что даже спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, большинство жителей региона настроены пророссийски, передает РИА «Новости».

    Солдаты ВСУ пожаловались иностранному корреспонденту, что жители Купянска фотографируют их военную технику, и отправляют снимки в российские соцсети, а также не принимают помощь от Украины. Украинский волонтер заявил изданию, что жители Купянска скучают по россиянам. Солдатам ВСУ, между тем, запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.

    Напомним, российская армия ведет бои на Купянском направлении. Ранее Министерство обороны сообщило о нанесении огневого поражения подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области.

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    В Праге отменили лекцию Венедиктова о «колонизации Сибири» после жалоб радикальных украинцев

    21 января 2023, 19:28

    Текст: Вера Басилая

    Лекцию журналиста Алексея Венедиктова (признан иноагентом в России) «Колонизация Сибири» в Праге сочли слишком пророссийской, сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (признан иноагентом в России).

    Он прикрепил на своей странице в Facebook* (принадлежат компании Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) жалобу, написанную украинской журналисткой Александрой Ефименко.

    Ефименко прислала организаторам лекции цитаты из интервью Венедиктова, в которых он несколько лет назад говорил о гражданском конфликте на Украине и согласии жителей Крыма с его переходом к России. В связи с этим возможность выступления Венедиктова с «исторической» лекцией Ефименко назвала «информационным преступлением».  

    Организаторы решили отменить анонсированную ранее лекцию.

    Напомним, в апреле прошлого года Минюст пополнил список лиц, признанных иноагентами, Алексеем Венедиктовым. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Участницу конкурса «Мисс Вселенная» от Украины не пустили на сцену
    Украинка Апанасенко пожаловалась на решение организаторов конкурса «Мисс Вселенная» не приглашать ее на сцену

    22 января 2023, 04:53

    Текст: Антон Антонов

    Украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», который проходил в Орландо, Виктория Апанасенко сообщила, что организаторы во время финала не пригласили ее на сцену с другими конкурсантками.

    Апанасенко рассказала, что «других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала», а ее – нет. С Апанасенко лишь записали «видео за день до финала», которое она сама считала тестовым. «А его потом показали во время трансляции. Но микрофон мне не дали», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Она связала такое решение с нежеланием организаторов давать ей слово: «Я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-нибудь сказать. <...> Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего». Апанасенко заявила, что «очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире» о конфликте на Украине.

    Напомним, Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом. Блогеры высмеяли ее костюм. Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.

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    Washington Post назвала две беды Западной Украины
    Washington Post: Главные беды Западной Украины – отсутствие света и похоронки
    		    22 января 2023, 11:20
    Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Отключения света и большое количество похоронок, которые приходят с фронта, являются главными проблемами жителей Западной Украины, сообщили СМИ.

    Как пишет Washington Post, главным напоминанием о конфликте является количество местных жителей, воюющих на востоке Украины. Как рассказал изданию глава поселка Новый Ярычев Львовского района Львовской области Петр Соколовский, из 18 тыс. мужчин общины на фронт отправились 600, многие из них уже погибли. По словам директора школы в соседнем селе Неслухов Оксаны Сервило, ежедневно из Артемовска привозят новые трупы.

    Как пишет издание, от проблем с отсутствием электричества эта часть Украины страдает не меньше, чем остальные. Отключения происходят регулярно, почти повсеместно для работы социальных объектов установлены генераторы.

    По словам мэра Львова Андрея Садового, в регионе поражены электроподстанции, а некоторые по несколько раз. Он назвал эту ситуацию катастрофой.

    Как отмечает WP, импорт электроэнергии из Европы ограничивается ее более высокой стоимостью, в результате чего во Львовской области производство за год упало на 11%.

    Напомним, в четверг глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что без электроснабжения остались 50% абонентов Львовской области.

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    В Британии рассказали о «величайшей глупости» НАТО
    Daily Mail назвала решение Запада передать Украине танки «актом величайшей глупости»
    		    22 января 2023, 07:28
    Фото: Federal government of the United States/
    Wikipedia/Общественное достояние
    Текст: Антон Антонов

    Решение передать Украине танки западного образца стало «актом величайшей глупости», возникает угроза того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, заявил обозреватель Питер Хитченс.

    Хитченс сказал, что поставки танков на Украину только затянут конфликт, он раскритиковал британских депутатов за то, что они «не выступили против этого шага», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

    По мнению Хитченса, «разумными и порядочными» действиями во внешней политике стала бы помощь России и Украине в поиске «прочного компромисса». «Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары», – заявил он, отметив, что поддержка политики США в ситуации вокруг Украины не отвечает интересам Лондона.

    Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2. Кроме того, Лондон поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.

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    Коментарии (20)
    Сотрудница иностранного легиона Украины пригрозила опубликовать компромат на ВСУ
    Сотрудница иностранного легиона Украины заявила о данных, которые «развалят» ВСУ
    		    22 января 2023, 12:34
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмеше Файк угрожала руководству опубликовать компромат, из-за которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) «развалятся», сообщили СМИ.

    Daily Mail пишет, что уроженку Венгрии Эмеше Файк несколько раз пытались уволить из легиона, однако ей удалось сохранить пост благодаря угрозам опубликовать дискредитирующие военных данные, передает РИА «Новости».

    «Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла», – приводит газета слова Файк с аудиозаписи разговора, которая была сделана без ее ведома. При этом газета не уточняет, откуда у них эта запись.

    Отмечается, что по словам сотрудницы легиона, она может рассказать о коррупции в украинских войсках и отношении к иностранным наемникам. По ее мнению, из-за этой информации войска могут развалиться.

    При этом, по словам одного украинского должностного лица, которое расследует дело Файк, данные, которые она может обнародовать, будут иметь «катастрофические плохие с геополитической точки зрения» последствия и станут «большой победой для противника».

    Ранее директора по связям с общественностью иностранного легиона Украины обвинили в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов и пожертвований, СБУ начала расследование.

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    Зеленскому припомнили «прославление Путина»
    Экс-советник Кучмы Соскин призвал наказать Зеленского за работу на российском телевидении

    21 января 2023, 19:57

    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский преследует неугодных ему политиков в Киеве, но его самого можно сдать «куда надо» за работу на российском телевидении, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

    Соскин возмутился, что Зеленский выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах, где прославлял там Путина и прочих. По его словам, за это только «следует его сдавать куда надо», передает РИА «Новости».

    По его словам, нынешняя политика киевских властей по преследованию неугодных политиков незаконна. Он привел в пример необоснованное увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого и отстранение от исполнения обязанностей мэра Чернигова Владислава Атрошенко. И призвал обвинить по той же аналогии украинского лидера.

    Напомним, до политической карьеры Зеленский был в том числе шоуменом и актером, а также активно участвовал в российских проектах, выступал в составе команды «95-й квартал» в высшей лиге КВН,  был одним из ведущих музыкального конкурса «Новая волна» с 2010 по 2013 годы. Он также вел «Новогодний парад звезд» в 2012 году, а в 2013 и 2014 годах выступал в качестве участника программы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД.

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    Политолог объяснил смену риторики Арестовича после увольнения
    Политолог Чеснаков: Арестович из оголтелого инсайдера превратился в эксперта-аутсайдера
    		    22 января 2023, 12:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Новые заявления бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича полезны скорее для демонстрации позиции, но не очевидны для реальной оценки ситуации, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Как написал Чеснаков в своем Telegram-канале, ничего нового Арестович не сказал и взгляды свои не поменял, лишь скорректировав «оптику» и риторику в процессе вынужденной трансформации из оголтелого пропагандиста инсайдера в пропагандиста-эксперта аутсайдера.

    «Понаблюдаем за дальнейшей эволюцией», – добавил он.

    Ранее Арестович заявил, что Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни».  

    Напомним, 14 января Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО. В результате попадания обломков ракеты в дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек. В Верховной раде назвали «выдумками» его слова о ПВО и инициировали сбор подписей за отставку Арестовича, после чего он подал в отставку и был внесен в базу «Миротворца».

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    Коментарии (8)
    В доме Байдена провели обыск
    Личный адвокат Байдена Баэур сообщил об обыске в доме президента США
    		    22 января 2023, 03:30
    Фото: Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Минюст США провел тщательный обыск в доме главы американского государства Джо Байдена в Уилмингтоне, обнаружены новые секретные документы, сообщил его личный адвокат Боб Баэур.

    Обыск продолжался более 12 часов, при нем присутствовали адвокаты Байдена и представители американской администрации. Сотрудники минюста нашли и забрали шесть засекреченных документов. Часть из них относится ко времени, когда Байден был сенатором, часть – к периоду его работы вице-президентом, передает РИА «Новости».

    Личный адвокат Байдена сообщил, что сотрудникам ведомства был предоставлен «полный доступ» к дому, в том числе к «личным заметкам» президента, передает ТАСС.

    Напомним, в январе стало известно, что еще два месяца назад в здании одного из вашингтонских аналитических центров найдены секретные бумаги времен вице-президентства Байдена. После этого Байден признал наличие секретных документов еще и у себя в гараже. Позднее сообщалось, что в частном доме президента США обнаружены еще несколько страниц документов с пометкой «секретно». В США назначили спецпрокурора для расследования хранения Байденом секретных документов.

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    СМИ: Францию обязали в течение месяца вывести войска из Буркина-Фасо
    AIB: Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии французских военных
    		    22 января 2023, 13:20
    Фото: Fred Marie/Hans Lucas/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооруженных сил Франции, после чего военные должны в течение месяца покинуть территорию страны, сообщают местные СМИ.

    Как сообщает информационное агентство Буркина-Фасо AIB со ссылкой на источники, правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение, которым с 2018 года регулировалось присутствие ВС Франции, которые теперь должны в течение месяца покинуть страну, передает RT.

    В начале января Le Monde писала, что Франция может вывести свои силы специального назначения, размещенные на базе в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

    Напомним, в субботу демонстрация за вывод французских войск из Буркина-Фасо состоялась в столице страны Уагадугу, протестующие принесли на мероприятие российские флаги.

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