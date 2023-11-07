Премьер Румынии обрисовал будущее Европы при победе России над Украиной

Премьер Румынии Чолаку заявил, что в ЕС появятся копии Путина в случае победы России над Украиной

Tекст: Александра Юдина

По его словам, румынские власти продолжат оказывать помощь Украине, несмотря на политические издержки, так как сейчас не так важны по сравнению с тем прецедентом, который может создать победа России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

«Можете ли вы представить, сколько похожих на президента России Владимира Путина политиков мы получим среди европейских популистов?» – отметил Чолаку.

Также политик заверил, что Румыния продолжит оказывать многоплановую помощь Украине, несмотря на демонстрацию рядом европейских союзников «усталости» от украинского конфликта.

Кроме того, касательно военного столкновения Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС, Чолаку выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке завершится раньше, чем российская спецоперация на Украине.

Ранее во Франции возмутились отказом президента Владимира Зеленского от переговоров с Москвой.