Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.9 комментариев
Премьер Румынии обрисовал будущее Европы при победе России над Украиной
Премьер Румынии Чолаку заявил, что в ЕС появятся копии Путина в случае победы России над Украиной
Европейским странам необходимо объединиться в поддержке Украины, в обратном случае Россия победит в конфликте, после чего правые и популистские силы в ЕС станут сильнее, заявил премьер-министр Румынии Марсель Чолаку.
По его словам, румынские власти продолжат оказывать помощь Украине, несмотря на политические издержки, так как сейчас не так важны по сравнению с тем прецедентом, который может создать победа России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.
«Можете ли вы представить, сколько похожих на президента России Владимира Путина политиков мы получим среди европейских популистов?» – отметил Чолаку.
Также политик заверил, что Румыния продолжит оказывать многоплановую помощь Украине, несмотря на демонстрацию рядом европейских союзников «усталости» от украинского конфликта.
Кроме того, касательно военного столкновения Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС, Чолаку выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке завершится раньше, чем российская спецоперация на Украине.
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