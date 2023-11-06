Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).12 комментариев
Во Франции возмутились отказом Зеленского от переговоров с Москвой
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией после провала ВСУ.
«Что за игру ведет Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?», – возмутился он в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Филиппо отметил, что даже главком ВСУ Валерий Залужный признал провал украинской армии, а советники президента говорят прессе, что Зеленский сошел с ума. В завершение политик призвал «остановить бойню» и «прекратить посылать миллиарды евро».
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией.