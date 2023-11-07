Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.7 комментариев
В Москве заочно арестована участница Pussy Riot Люся Штейн
В Москве заочно арестована участница Pussy Riot Люся Штейн по делу о фейках о ВС России
Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте участницы Pussy Riot Людмилы (Люси) Штейн, которая обвиняется в распространении недостоверной информации о российских Вооруженных силах. Штейн, которая в прошлом была столичным муниципальным депутатом, объявлена в международный розыск.
Постановлением суда обвиняемая заочно арестована на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента ее экстрадиции на территорию России или с момента, когда она будет задержана в России, передает ТАСС.
В мае прошлого года Штейн была объявлена в федеральный розыск.
Россию она покинула после того, как два года назад Преображенский суд Москвы приговорил ее к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021 года. Из страны бывший московский депутат бежала, переодевшись в форму курьера доставщика еды.
В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии за граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Ей выписали штраф в размере около 400 долларов.