В Москве заочно арестована участница Pussy Riot Люся Штейн по делу о фейках о ВС России

Tекст: Ольга Никитина

Постановлением суда обвиняемая заочно арестована на два месяца. Срок ареста будет исчисляться с момента ее экстрадиции на территорию России или с момента, когда она будет задержана в России, передает ТАСС.

В мае прошлого года Штейн была объявлена в федеральный розыск.

Россию она покинула после того, как два года назад Преображенский суд Москвы приговорил ее к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве в январе 2021 года. Из страны бывший московский депутат бежала, переодевшись в форму курьера доставщика еды.

В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии за граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Ей выписали штраф в размере около 400 долларов.